به گزارش خبرنگار مهر، در روز آخر از هفته بیست و دوم لیگ ستارگان قطر امروز یکشنبه تیم فوتبال ام صلال به مصاف تیم الغرافه قطر رفت و با یک گل برابر این حریف خود شکست خورد. تک گل این بازی را الیهری بازیکن الغرافه در دقیقه 85 به ثمر رساند. پژمان منتظری در این مسابقه برای ام صلال 90 دقیقه بازی کرد. در دیگر دیدار امشب، تیم الوکره با پنج گل برابر الخور تن به شکست داد.

جدول لیگ ستارگان قطر به این شرح است:

1- لخویا 47 امتیاز

2- الجیش 40 امتیاز

3- السد 38 امتیاز

4- السیلیه 34

5- الاهلی 32 امتیاز

6- ام صلال 30 امتیاز

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13- الخور 21 امتیاز

14- معیذر 14 امتیاز