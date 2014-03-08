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۱۷ اسفند ۱۳۹۲، ۲۱:۲۳

هفته بیست و دوم لیگ قطر؛

یاران جباری از حریف تراکتورسازی شکست خوردند/ پیروزی الریان قبل از بازی با استقلال

یاران جباری از حریف تراکتورسازی شکست خوردند/ پیروزی الریان قبل از بازی با استقلال

تیم‌های فوتبال لخویا و الریان، حریفان تراکتورسازی و استقلال ایران در لیگ قهرمانان آسیا موفق شدند در هفته بیست و دوم لیگ ستارگان قطر به پیروزی برسند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات هفته بیست و دوم لیگ ستارگان قطر امروز شنبه تیم فوتبال الاهلی در حضور 90 دقیقه‌ای مجتبی جباری به مصاف تیم لخویا رفت و با نتیجه 3 بر یک شکست خورد. لخویا یکی از حریفان تراکتورسازی در مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان آسیاست. تراکتورسازی و لخویا روز چهارشنبه این هفته در قطر به مصاف هم خواهند رفت.

همچنین تیم الریان امروز موفق شد با نتیجه 3 بر صفر تیم قطر را شکست بدهد. الریان روز سه شنبه این هفته در قطر میزبان استقلال در هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا خواهد بود. سایر مسابقات لیگ قطر در حال برگزاری است.

کد مطلب 2252108

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