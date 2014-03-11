ارسال گزارش رانت 650 میلیونی وزارت صنعت به قوه قضائیه مشروط به موافقت لاریجانی

محمد حسین میر محمدی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر گفت: گزارش آقای توکلی مربوط به رانت 650 میلیون یورویی وزرات صنعت به یک تاجر توسط کمیته ای در کمیسیون اقتصادی بررسی شده و گزارش این کمیته به کمیسیون اصل نود هم تقدیم شده است.

نمایند مردم گلپایگان در مجلس شوری اسلامی گفت: اصل موضوع دادن امتیاز به فردی خاص به دور از فضای رقابت به صورت انحصاری، در زمانی است که هم شرکت های دولتی و هم خصوصی وجود داشتند. البته مسائلی در خصوص ارائه رانت های اقتصادی نیز در این پرونده وجود داشت.

وی ادامه داد: کمیته بررسی این موضوع راهکارهایی را برای جلوگیری از تکرار این وقایع در راستای اصلاح رفتار مسئولان جمع بندی کرده است که همراه با گزارش مجلس از این تخلفات، در صحن مجلس قرائت خواهد شد.

وی اظهار داشت: در صورت موافقت ریاست مجلس شورای اسلامی این گزارش بر اساس ماده 236 آیین نامه داخلی در صحن قرائت شده و با تصویب نمایندگان به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.

عضو کمیسیون اصل نود ادامه داد: در این گزارش راهکار های جلوگیری از ایجاد رانت در واردات و همچنین در موضوع خاص آن قرارداد هم راهکارهایی برای باز پس گیری آن رانت مطرح شده است.

به گزارش مهر ماده 236 آيين نامه داخلي مجلس تصريح مي‌کند: هرگاه حداقل 10 نفر از نمایندگان یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور یا وزیر یا مسئولان دستگاه‌های زیر مجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیات رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذیربط ارجاع می‌گردد. کمیسیون حداکثر 10 روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح،‌ گزارش خود را از طریق هیات رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.

تبصره1- چنانچه نظر مجلس بر تایید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.

تبصره2- درصورتی که مجلس در مورد رئیس جمهور یا هر یک از وزیران سه نوبت رای به وارد بودن گزارش بدهد، طرح استیضاح در صورت رعایت مفاد اصل 89 قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

بر اساس این گزارش آبان ماه سال جاری احمد توکلی نماینده مردم تهران پرده از پرونده رانت 650 میلیون یورویی وزرات صنعت به یک تاجر خاص برداشت. طبق این تفاهم نامه بانك مركزی، شركت متعلق به همان تاجر خاص و بانك پاسارگاد به عنوان بانك عامل این شركت امضاء‌شده است، بانك مركزی متعهد می‌شود به تأمین و فروش 650 میلیون یورو برای آن تاجر.

به این ترتیب وی می‌تواند كشتی‌های حامل بار خودش را تخلیه و بار را ترخیص كند، بدون آنكه ارز از بانك مركزی بخرد؛ بلكه مبلغ 150 میلیون یورو را 4 ماه بعد می‌خرد و ریالش را می‌دهد، مبلغ 250 میلیون یورو را 5 ماه بعد، و 250 میلیون یورو را نیز 6 ماه بعد عمل می‌كند. به عبارت دیگر، بانك مركزی متعهد می‌شود كه تا 150 میلیون یورو 4 ماهه، 250 میلیون یورو، 5 ماهه و 250 میلیون یورو نیز 6 ماهه، برای آن تاجر معامله ارز را عقب بیندازد و در این مدت‌ وی بارش را تخلیه و ترخیص می‌كند، آن را در بازار می‌فروشد و با پولش كاسبی هم می‌كند و بعد از چندین ماه ریال می‌دهد و ارز می‌خرد تا با فروشنده خارجی تسویه حساب نماید. امتیازی که به هیچ واردکننده خصوصی و دولتی داده نشده است.

