به گزارش خبرنگار مهر، حسین سپهری، پیش از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به تراکم بالای جمعیت، مهاجرت، محدودیت منابع آب و انرژی و فشار بر ظرفیت‌های زیست‌محیطی استان اظهار کرد: ادامه توسعه تهران با نگاه‌های نقطه‌ای و جزیره‌ای پاسخگوی نیازهای استان نیست و تصمیم‌گیری‌ها باید در چارچوب آمایش سرزمین انجام شود.

وی افزود: هرگونه توسعه کالبدی، اقتصادی و اجرای پروژه‌های عمرانی باید پیش از طرح در کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین استان، از نظر انطباق با اسناد بالادستی و ظرفیت اکولوژیک بررسی شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران ادامه داد: پروژه‌های بزرگ‌مقیاس عمرانی، شهرک‌های صنعتی و خدماتی، توسعه سکونتگاهی و تغییر کاربری‌ها از جمله طرح‌هایی هستند که باید الزامات آمایش سرزمین را رعایت کنند.

سپهری با تأکید بر ضرورت توزیع متوازن جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی در شهرستان‌های استان گفت: بارگذاری‌های جدید باید متناسب با توان اکولوژیک مناطق انجام شود تا از فرسایش منابع پایه، از بین رفتن اراضی حاصلخیز کشاورزی و تشدید نابرابری در دسترسی به خدمات عمومی جلوگیری شود.

وی هدایت هدفمند سرمایه‌گذاری‌ها و صیانت از منابع زیستی را از دیگر نتایج اجرای دقیق سند آمایش سرزمین دانست و بر ضرورت حرکت به سمت برنامه‌ریزی یکپارچه برای توسعه استان تهران تأکید کرد.