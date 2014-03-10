به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات كشتي فرنگی قهرمانی بزرگسالان آسيا اوايل ارديبهشت‌ماه در شهر آستانه قزاقستان برگزار خواهد شد که تركيب اوليه تيم كشتی فرنگی كشورمان در اين رقابتها به شرح زير است:

59 كيلوگرم: محمد نوربخش و محسن حاجی‌پور

66 كيلوگرم: رامين طاهری و مهدی زيدوند

71 كيلوگرم: محمد كريمیو - برومند اصلان

75 كيلوگرم: سعيد عبدولی و وحيد بابابی جعفری

80 كيلوگرم: يوسف قادريان و علی قيطاسی

85 كيلوگرم: مجتبي كريم‌فر، سامان عزيزی و داود اخباری

98 كيلوگرم: مجيد علياری

130 كيلوگرم: بهنام مهدی‌زاده و امير قاسمی منجزی

سرمربی: محمد بنا

مربيان: رسول جزينی، ايرج اسفندياری‌فر، سعيد شيرزاد و محمدعلی چميانی

مدير فنی: حسن بابك

سرپرست: حسام الدين جعفری