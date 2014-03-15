به گزارش خبرنگار مهر، در این آلبوم که با عنوان «روبات» روانه بازار موسیقی شده است 10 قطعه با اسامی «شرشر بارون» با ترانه مهرزاد امیرخانی، آهنگ مرتضی پاشایی و تنظیم معین راهبر، «دوسم نداری» با ترانه و آهنگ حمید نصراللهی و تنظیم بهروز علی یاری، «سفر» با ترانه و تنظیم محمد ناهیدی و آهنگ پویا حسین‌خانی، «دیوونه وار» با ترانه سوشیانت، آهنگ حسین قربانپور و تنظیم شهاب اکبری، «فال» با ترانه، تنظیم و آهنگ بابک مافی، «دلهره» با ترانه مهرزاد امیرخانی، ملودی مرتضی پاشایی و تنظیم مهران عباسی، «دیوار» با ترانه امیر ارجینی و ملودی و تنظیم بابک مافی، «حالم خوبه» با ترانه مهرزاد امیرخانی، ملودی مرتضی پاشایی و تنظیم مهران عباسی، «من دیگه خسته شدم» با ترانه امیر بذرافشان، آهنگ حسین قربانپور و تنظیم فربد یزدانفر و «پناه» با ترانه حدیث دهقان، ملودی فواد غفاری و تنظیم هومن نامداری برای علاقه مندان موسیقی عرضه شده است.

در این آلبوم که تهیه‌کنندگی آن برعهده رامین بصیرت‌نیاست فیروز ویسانلو، مسعود همایونی، فرشید ادهمی گیتار اسپانیش، احسان نی زن ویولن، هومن نامداری ساکسیفون سوپرانو، بهنام حکیم بوزوکی، فربد یزدانفر، مهران عباسی، شهاب اکبری سازهای الکترونیک و نیلوفر محبی به عنوان همخوان حضور دارند.

لهراسبی که قرار بود این آلبوم را پاییز امسال روانه بازار موسیقی کند با انتشار جمله «...و حتی روبات ها هم احساس دارند» اثر خود را به طرفدارانش عرضه کرده است.

آلبوم موسیقایی «روبات» با مجوز شماره 928149 و شماره کتابخانه ملی 15398 با قیمت 3 هزار تومان در بازار موسیقی عرضه شده است.

علی لهراسبی سال 79 فعالیت خود را با خوانندگی تیتراژ مجموعه تلویزیونی «کلبه سفید» آغاز کرد. وی در سال ۸۱ دومین تیتراژ را برای سریال «دریایی‌ها» به کارگردانی مسعود رسام خواند و آلبومی به همین نام نیز منتشر کرد.

در سال ۸۳ تیتراژ برنامه روزانه صبح بخیر ایران شد و در سال ۸۴ تیتراژ سریال «پیله های پرواز» به آهنگسازی بهروز صفاریان را اجرا کرد و با این تیتراژ و ترانه آشنای «حس غریب» به شهرت رسید. خوانندگی تیتراژ برنامه «عبور شیشه ای» ، «بوی عیدی» از دیگر فعالیت‌های او در مجموعه‌های تلویزیونی است. «14» و «تصمیم» از آلبوم های دیگر این خواننده است.

لهراسبی تاکنون کنسرت‌های متعددی را در تهران و شهرستان‌ها برگزار کرده که آخرین آن مربوط به کنسرت 15 اردیبهشت ماه بود.