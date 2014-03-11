رونمایی از 14 عنوان کتاب کودک در نمایشگاه بولونیا

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران از 14 عنوان کتاب کودک که چاپ اول هستند و به باز آفرینی داستان‌های کهن ایرانی می‌پردازند.

این 14 عنوان کتاب کودک به زبان‌های انگلیسی و برخی نیز به زبان¬های فرانسه، عربی و ایتالیایی ترجمه و توسط نشر تکا (وابسته به موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران) تولید و منتشر شده‌اند.. چاپ کتاب‌های فوق در راستای منویات مقام معظم رهبری در خصوص ترجمه معکوس آثار فاخر ایرانی به زبان‌های دیگر صورت گرفته است. همچنین مذاکرات مقدماتی با برخی از ناشران شرکت کننده در این نمایشگاه برای مبادله رایت این کتاب ها انجام شده است.

از جمله برنامه‌های دیگر حضور موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران معرفی 400 عنوان کتاب از 40 ناشر کشور برای فروش کپی‌رایت کتاب است.

پنجاه و یکمین نمایشگاه کتاب کودک بلونیا از 4 تا 7 فروردین ماه سال آینده در بلونیا برگزار می‌شود و موسسه نمایشگاه‌های فرهگی ایران به نمایندگی از نشر جمهوری اسلامی ایران در یک غرفه 16 متری حضور خواهد داشت.