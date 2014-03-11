سید جمال الدین اسدآبادی پایه گذار "امت اندیشی" معاصر است/  نگاه نافذ و عمیق سیدجمال هر روز تبلور بیشتری پیدا می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در نشست "سید جمال الدین اسدآبادی پیشگام بیداری اسلامی" در مدرسه علمیه معصومیه قم، "ایجاد شعار و خلق ادبیات تأثیرگذار"، "کادر سازی"، "تمرکز اصلی بر مردم همراه با استفاده از سیاستمداران"، " انتخاب فرصتهای مناسب جهان اسلام به عنوان کانون فعالیت خود" و " تکیه بر هویت اسلامی" و عدم ورود به اختلافات مذهبی” را از جمله مهمترین شاخصه ها و ویژگیهای سید جمال الدین اسدآبادی ذکر کرد.

وی ادامه داد: بعد از انقلاب اسلامی به دلیل وضعیت و عظمت انقلاب به طور طبیعی برخی شخصیت های الگو، مانند سید جمال اسد آبادی کمتر در کانون توجه قرار گرفته اند ولی امروز همین انقلاب اسلامی می رود تا سید جمال را به صحنه الگو در بحث وحدت جهان اسلام بازگرداند.

مبلغی افزود: در شرایطی که افراد تکفیری بی منطق در ساحت جهان اسلام، در مقابل نیروهای امت خواه، قرار گرفته اند امروز انقلاب اسلامی بیشتر درگیر ایجاد وحدت میان جهان اسلام و رفع مشکلات آنها می باشد بر همین اساس در چنین شرایطی فهم عمیقی در حال شروع شدن نسبت به سید جمال است.

وی با اشاره به اینکه سید جمال در زمان خود باتمرکز بر وحدت ، شعار " استعمار ستیزی" داشتند، گفت: سید جمال برای کسانی که قصد دارند کلان بیاندیشند و به امت فکر کنند و جهان اسلامی کار کنند ومسیر بازسازی مناسبات درست شیعه و سنی را بروند، بهترین نسخه است.

مبلغی تصریح کرد: شعار اتحاد و وحدت اسلامی از ابتکارات سید جمال بود و حول محور ایشان گروه های مختلفی شکل گرفته اند و این نگاه تاثیرگذار و پرنفوذ ایشان در نسل های بعد از خود نیز ادامه پیدا کرد. امروز "حرکت جهان اسلامی" شاهد نوعی فقر ادبیات از نوع ی منظومه ای هستیم.

رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی شعارها وادبیات متراکم خلق شده توسط سید جمال الدین اسدآبادی در فضای جهان اسلام را نشانه جاذبه اندیشه، درستی استراتژی و عمق هوشمندی و آگاهی سید جمال دانست و گفت: در رفتار و کلام سید جمال نبوغ وی در درک مناسبات اجتماعی موج می زند.

وی تصریح کرد: سید جمال مردمی می اندیشید و به فکر ارتقای سطح فکری توده ها بود و سعی می کرد از قدرت حاکمان برای دست یابی به اهداف بیدارگرانه خود سود جوید و شرائطی را در مردم ایجاد کند تا حاکمان در این شرایط به ارزش های جهان اسلامی تن دهند.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اگر سید جمال الدین اسدآبادی نبود خواب های ناخوشی که قبل از ایشان اسلاف تکفیری های کنونی برای جهان اسلام دیده بودند تعبیر می شد و جامعه به ورطه ای از وضعیتی شبیه اوضاع امروز فرو غلطد. امروزه متاسفانه تکفیری ها جهان اسلام را به سمت اسفناک ترین شرایط پیش می برند.

وی ادامه داد: یکی دیگر از شاهکارها و ابعاد عظیم حرکت سید جمال این بود که ایشان با وجودی که یک عالم بزرگ شیعی ایرانی بود با پا گذاشتن به ساحت جهان اسلام، سعه وجودی پیدا کرد و با وجود شیعه بودن، در مسائل اجتماعی هیچگاه با مارک مذهبی ظهور و بروز پیدا نکرد. ما الگوهایی از صدر اسلام مانند حضرت علی (ع)، امام حسین و سایر ائمه اطهار(ع) را داریم که در فضای امت اسلام حضور داشته اند.

وی ادامه داد: امام حسین(ع) با وجودی که نماد و مظهر شیعه است ولی قیام ایشان درون امت، برای امت و به سوی امت بود و حرکت های سید جمال نیز تداعی کننده آن وحدت صدر اسلامی بود.