به گزارش خبرنگار مهر، "عبدالرحمن بن‌مساعد" رئیس باشگاه الهلال در گفتگویی اعلام کرده است مسابقاتی که در ایران برگزار می‌شود، برای عربستانی‌ها به طور کلی آزار دهنده است و کلا ایران برای او کشوری آزار دهنده است. این صحبت‌ها درحالی مطرح شد که این تیم عربستانی امروز با پروازی چارتر وارد ایران شده و عصر فردا در هفته دوم رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا مهمان تیم سپاهان اصفهان است.

محمدرضا تابش قائم مقام باشگاه سپاهان اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص صحبت‌های رئیس باشگاه الهلال اظهار کرد: به این جوسازی‌ها عادت داریم اما این صحبت‌ها بار حقوقی دارد. او می‌گوید با ایران مشکل دارد نه سپاهان و مسئولان فدراسیون فوتبال و مقامات ذیربط در کشورمان باید به این توهین پاسخ دهند.

وی با بیان اینکه اگر عبدالرحمن صحبتی از سپاهان می‌کرد، معاون حقوقی این باشگاه سپاهنی به آن واکنش جدی نشان می‌داد، افزود: مگر تیم‌های ایرانی که به عربستان می‌روند، دچار مشکل نمی‌شوند که او از آزار دیدن خود و تیمش صحبت می‌کند. در ایران تیم‌ها پس از 10 الی 15 دقیقه از گیت خارج می‌شوند اما بارها تیم‌های استقلال، پرسپولیس، سپاهان و ذوب‌آهن ساعت‌ها در فرودگاه‌های کشور عربستان معطل ماندند و پس از انجام انگشت‌نگاری، چشم نگاری و مشکلات دیگر، وارد این کشور شدند.

قائم مقام باشگاه سپاهان اصفهان در ادامه یادآور شد: الهلالی‌ها امروز وارد تهران می‌شوند و قطعا بعد از نشست هماهنگی و یا برگزاری بازی، از میزبانی سپاهان و حضور در ایران ابراز رضایت می‌کنند زیرا ما طبق فرهنگی اصیل اسلامی و ایران خود و همچنین اجرای دقیق الزامات FIFA و AFC به خوبی از تیم‌هایی که به ایران می‌آیند، مهمان‌نوازی خواهیم کرد. ضمن اینکه گوش‌مان از این حرف‌های بی‌اساس و جوسازی‌ها پر است.

وی همچنین تاکید کرد: پس از این صحبت‌ها، امروز با نماینده الهلال که زودتر به ایران آمده است، صحبت کردیم. او گفت این صحبت‌ها را یک عده‌ای مطرح کردند که با ما دشمنی دارند و می‌خواهند قبل از این بازی مهم برای‌مان مشکل ایجاد کنند. نماینده باشگاه الهلال از اقدامات ما ابراز رضایت کرد و ایجاد مشکل برای این تیم و صحبت‌ها در این خصوص را کاملا رد کرد.

تابش با بیان اینکه سپاهان برای پیروزی مقابل الهلال در بازی چهارشنبه شب کاملا آماده است، در پایان گفت: قصد داریم در این بازی پیروز شویم تا ضمن جبران شکست در بازی گذشته، شانس‌مان را هم برای صعود از این گروه افزایش دهیم. البته در بازی با السد دچار اشتباه شدیم و در دقایق پایانی تساوی را با شکست عوض کردیم. گاهی بازیکنان بزرگ هم دچار اشتباه می‌شوند، مانند بارسلونا که در دو بازی اخیر باخته است.