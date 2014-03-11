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۲۰ اسفند ۱۳۹۲، ۱۵:۱۲

هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا؛

کاروان تیم فوتبال الهلال وارد اصفهان شد/ خروج از فرودگاه بدون معطلی

کاروان تیم فوتبال الهلال وارد اصفهان شد/ خروج از فرودگاه بدون معطلی

کاروان تیم فوتبال الهلال عربستان برای برگزاری دیدار با سپاهان ایران در هفته دوم رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا وارد اصفهان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان 55 نفره تیم فوتبال الهلال عربستان بعدازظهر امروز سه‌شنبه با پرواز چارتر وارد فرودگاه شهید بهشتی اصفهان شدند و مورد استقبال مسئولان باشگاه سپاهان قرار گرفتند.

الهلالی‌ها بدون هیچ معطلی از فرودگاه اصفهان به سوی هتل کوثر رفتند و در این هتل مستقر شدند.

الهلالی‌ها تنها یک جلسه تمرین در شهر اصفهان برگزار می‌کنند که این تمرین ساعت 18:30 عصر سه‌شنبه در ورزشگاه فولادشهر انجام خواهد شد.

همچنین نشست خبری زلاتکو کرانچار سرمربی سپاهان اصفهان، سرمربی تیم الهلال عربستان و نماینده بازیکنان دو تیم ساعت 16 و جلسه هماهنگی بازی ساعت 15:30 روز سه‌شنبه در هتل کوثر برگزار خواهد شد.

دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان ایران و الهلال عربستان در هفته دوم از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ساعت 19 روز چهارشنبه هفته جاری در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.

 

 


 

کد مطلب 2254334

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