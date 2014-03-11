کاروان تیم فوتبال الهلال وارد اصفهان شد/ خروج از فرودگاه بدون معطلی

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان 55 نفره تیم فوتبال الهلال عربستان بعدازظهر امروز سه‌شنبه با پرواز چارتر وارد فرودگاه شهید بهشتی اصفهان شدند و مورد استقبال مسئولان باشگاه سپاهان قرار گرفتند.

الهلالی‌ها بدون هیچ معطلی از فرودگاه اصفهان به سوی هتل کوثر رفتند و در این هتل مستقر شدند.

الهلالی‌ها تنها یک جلسه تمرین در شهر اصفهان برگزار می‌کنند که این تمرین ساعت 18:30 عصر سه‌شنبه در ورزشگاه فولادشهر انجام خواهد شد.

همچنین نشست خبری زلاتکو کرانچار سرمربی سپاهان اصفهان، سرمربی تیم الهلال عربستان و نماینده بازیکنان دو تیم ساعت 16 و جلسه هماهنگی بازی ساعت 15:30 روز سه‌شنبه در هتل کوثر برگزار خواهد شد.

دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان ایران و الهلال عربستان در هفته دوم از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ساعت 19 روز چهارشنبه هفته جاری در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.



