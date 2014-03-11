مقایسه ایران و ترکیه در زمینه صدور کالاهای غیر نفتی/ 3 رتبه ایران در منابع طبیعی

به گزارش خبرنگار مهر ، سیدحسین هاشمی در هفدهمین کنگره سراسری همکاری‌های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی واگذاری اقتصاد به مردم را یکی از سیاست‌های اصلی ذکر کرد و افزود: تنها موضوعی که می‌تواند باعث آرامش در این بخش باشد بخش تولید است و در واقع نجات کشور در تولید است و تولید برای کشور عزت می‌آفریند.

استاندار تهران با تاکید بر اینکه اگر بتوان از توان نیروی انسانی به خوبی استفاده کرد دیگر شاهد معضلاتی مثل تورم، بیکاری و رشد منفی اقتصاد نخواهیم بود، اظهار داشت: در حال حاضر با 80 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی و 200 هزار میلیارد تومان مطالبات دستگاه‌های اجرایی از دولت مواجه هستیم در حالی که اگر این اقدام صورت می‌گرفت شاهد این مشکلات نبودیم.

وی با تاکید بر لزوم توجه به نیروی انسانی، خاطر نشان کرد: در تمام دنیا مهمترین عامل توسعه، نیروی انسانی است که در حال حاضر 30 درصد از جمعیت کشور بین 15 تا 30 سال است که بهترین ظرفیت برای اقتصاد دانش خواهد بود.

هاشمی، با اشاره به پتانسیل‌های کشور ادامه داد: رتبه اول در تولید گاز، رتبه دوم در تولید نفت، رتبه 15 در تولید مواد معدنی و موقعیت مناسب ژئوپلیتیکی را داریم ولی شاهد رشد منفی در اقتصاد هستیم. درحالی که ترکیه بدون داشتن منابع معدنی و نیروی انسانی 170 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته است.

وی خاطرنشان کرد: دولت در 6 ماه گذشته تلاش کرده که افزایش تورم را متوقف کند و حتی در مواردی نیز توانسته است آن را کاهش دهد. ضمن آنکه ثباتی در حوزه ارز ایجاد شده است که این امر به دلیل اثرات روانی است ولی به اثرات واقعی ثبات نیاز است تا چرخه اقتصادی به کار بیفتند.

هاشمی اضافه کرد: در اوج تحریم‌ها کار آفرینان موقعیت نسبتا پایداری داشتند که باید از تجارب و مدیریت این کارآفرینان استفاده کنیم تا شاهد رشد منفی در اقتصاد نباشیم.