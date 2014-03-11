به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، "شیخ نعیم قاسم" معاون دبیرکل حزب الله لبنان امروز در اظهاراتی تاکید کرد: قدرتهای جهان خواستار جلوگیری از پیشرفتهای علمی ایران هستند.

وی با اشاره به تلاشهای غربیها علیه جمهوری اسلامی ایران، افزود: این کشورها می خواهند از اینکه ایران به منبع الهام و الگوی دیگر کشورها تبدیل شود جلوگیری کنند.

نعیم قاسم درباره مسئله فلسطین نیز تاکید کرد: فلسطین در نهایت به ملت پاک این کشور باز می گردد و این فقط یک شعار نیست.

معاون دبیرکل حزب الله لبنان در ادامه با اشاره به اینکه در سوریه مخالفان واقعی نظام وجود ندارند، تاکید کرد: در این کشور تصمیمی بین المللی در زمینه نابودی مقاومت دنبال می شود.

وی افزود: ما از ابتدا تاکید کردیم که حل بحران سوریه از طریق سیاسی امکانپذیر است.