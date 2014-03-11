به گزارش خبرنگار مهر؛ محمد مطهری‌فر پیش از ظهر سه‌شنبه دراولین کمیته توانمندسازی اجتماعی سکونتگاه‌های غیررسمی استان، اظهارداشت: در این مناطق کار فرهنگی بیش از سایر موضوعات، مورد نیاز است.

وی با بیان اینکه اجرای پروژه ها و طرح های مجزا از سوی دستگاه مشکلات این مناطق را حل نخواهد کرد، افزود: برای اجرای کارهای فرهنگی و رفع مشکلات در این مناطق باید از موازی کاری جلوگیری شود.

وی خواستار جلوگیری از موازی کاری و هزینه کرد اعتبارات دستگاه ها به صورت تجمیعی در موضوعات مختلف در این مناطق شد.

مطهری فر با تاکید بر اینکه اعتبارات و اجرای طرح ها و پروژه ها در این مناطق باید به صورت مدیریت واحد اجرا شود، افزود: از توانمندیهای ایجاد شده در این مناطق نیز باید بهره وری شود.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون سه موسسه قرآنی در مناطق شمال شهر بیرجند فعالیت دارند، افزود: هم اکنون هزار و500 قرآن آموز در این موسسه ها فعالیت دارند.

مطهری فر همچنین از فعالیت هشت کانون فرهنگی هنری در مناطق شمال شهر خبر داد و گفت: همچنین دبیرخانه کانون فرهنگی هنری مساجد به عنوان متولی اصلی در شمال شهر مستقر شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه هم اکنون 10 حلقه چهره به چهره در این مناطق فعالیت دارد، تصریح کرد: این مکانهای فرهنگی ظرفیت بسیار خوبی برای تحقق برنامه های فرهنگی است.

ساخت 250 واحد مسکونی برای محرومین بیرجند

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی با بیان اینکه این نهاد نیز بر پیشگیری توجه ویژه ای دارد، افزود: حدود 70 درصد افراد تحت پوشش این نهاد در شمال شهر و در محدوده های شهری مستقر هستند.

عنایتی فر با بیان اینکه از مهمترین مشکلات این اقشار امنیت اجتماعی است، افزود: برای کاهش مشکلات این قشر، در مهرشهر بیرجند توسط این نهاد و سازمان بهزیستی 250 واحد مسکونی احداث شده است.

وی خواستار رفع مشکل مسکن محرومین شد .

مدیرکل فنی و حرفه ای خراسان جنوبی نیز در این جلسه با بیان اینکه اشتغال بسیاری از مشکلات این قشر را حل می کند، افزود: مهارت آموزی و ایجاد اشتغال مشکلات این قشر را حل می کند.

حسین خوشایند خواستار نیاز سنجی مردم در این محدوده های شهری برای برگزاری دوره های آموزشی شد و گفت: این مجموعه آمادگی دارد برنامه های آمزوشی در این مناطق برگزار کند.

در این کمیته اداره کل ورزش و جوانان نیز برای احداث سالن های ورزشی در این مناطق قول مساعد داد.

استقرار پایگاه ثابت یا سیار فنی و حرفه ای برای مباحث آموزشی، برنامه ریزی برای برگزاری دوره های کارآفرینی، احداث مکانهای ورزشی، کتابخانه و... برای کاهش مشکلات فرهنگی اجتماعی در این کمیته بررسی و مصوب شد.