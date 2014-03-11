به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی پس از پیروزی تیمش مقابل صدرا نکا در نخستین دیدار از مسابقات تورنمنت سرداران شهید مازندران، در جمع خبرنگاران ضمن بیان مطلب فوق گفت: پرسپولیس برای برپایی اردوی یک هفتهای به مازندران آمده است و در این شرایط در تورنمنت سرداران شهید استان مازندران نیز شرکت کردهایم.
وی از مسئولان و دوستانی که در این استان با پرسپولیس همکاری کرده و امکانات اردو، تمرینی و مسابقهای خوبی فراهم کردهاند، تشکر کرد و درباره برتری پرسپولیس مقابل صدرای نکا تاکید کرد: ما سعی کردیم از تمام نفرات خود در این بازی استفاده کنیم و دیدید که به غیر از دو نفر همه بازیکنان تعویض شدند زیرا میخواهیم وضعیت آنها را بسنجیم.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس اضافه کرد: تمرینات ما تا روز جمعه ادامه پیدا میکند و در این مدت با ارزیابی تمرینات و مسابقاتی که در زمین چمن مصنوعی برگزار میشود، نفراتی که بهتر کار کردهاند را برای بازی هفتم فروردینماه مقابل داماش که در چمن مصنوعی برگزار میشود، انتخاب میکنیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره عیادت از محمدرضا فهیمی هوادار قطع نخاعی پرسپولیس، اظهار کرد: وظیفه ما بود که به این هوادار عزیز سر بزنیم و کار خاصی انجام ندادیم. این هوادار به خاطر تماشای بازی پرسپولیس و تیم محبوبش دچار چنین سانحهای شده و دعا میکنیم سلامتی کاملش را به دست بیاورد.
دایی در ادامه بار دیگر از مسئولان برگزاری این رقابتها تقدیر و تشکر کرده و تصریح کرد: مسئولان استان مازندران به ویژه هیات فوتبال همکاریهای لازم را با انجام دادند و حیف است استان مازندران به غیر از یک زمین چمن مصنوعی، سایر زمینهای تمرینی و مسابقهای خود از شرایط استاندارد برخوردار نباشند. در حالیکه استان مازندران به خاطر این آب و هوا و شرایط میبایست بهترین زمینها را داشته باشد که متاسفانه شاهد آن نیستیم.
وی درباره عدم توقف اتوبوس سرخپوشان در سوادکوه و برخی مسائل مطرح شده در این خصوص اظهار کرد: صحبت خاصی در این باره ندارم و تنها باید بگویم قرار بود ما آنجا ناهار صرف کنیم اما تا به این منطقه رسیدیم یک آقایی آمد داخل اتوبوس و گفت یکی دو مجموعه را باید افتتاح کنی،م آنهم در حالی که به هیچ عنوان نیروی انتظامی آنجا نبود.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس یادآور شد: آنهایی که چنین کارهایی میکنند، باید مراتب و مسائل امنیتی را رعایت کنند. علاوه بر این ما به کسی اجازه نمیدهیم از پرسپولیس سوءاستفاده کرده و بخواهد بدون هماهنگی مجموعه تیم و ما را در افتتاح مجتمع یا شرکتها دخالت دهد. متاسفانه این آقا با کمال پررویی گفت بیاید و این مجتمع را با قیچی زدن افتتاح کنید که ما عذرخواهی کرده، سوار ماشین شده و راهی هتل محل اقامت خود شدیم.
وی درباره عملکرد بازیکنان مازندرانی پرسپولیس هم یادآور شد: نه تنها بازیکنان مازندرانی بلکه امسال همه بچههای ما با تمام وجود تلاش کردهاند تا انتظارات را برآورده کنند. تاکنون نیز حضور این تعداد بازیکن مازندرانی در پرسپولیس سابقه نداشته و انصافا آنها عملکرد خوبی داشتهاند.
دایی درباره کیفیت زمین چمن مصنوعی ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر گفت: کیفیت این زمین خیلی بهتر از چمنهای مصنوعی سایر ورزشگاههاست. این طور نیست که زمین چمن مصنوعی نیاز به نگهداری و مراقبت نداشته باشد بلکه باید به زمین چمن مصنوعی نیز رسیدگی کرد تا از کیفیت مطلوب برخوردار باشد اما متاسفانه زمین چمن مصنوعی استادیوم داماش چنین شرایطی ندارد.
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