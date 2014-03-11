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۲۰ اسفند ۱۳۹۲، ۱۷:۳۸

تیاگو نوس:

شانس پیروزی برای سپاهان و الهلال برابر است

شانس پیروزی برای سپاهان و الهلال برابر است

اصفهان – خبرگزاری مهر: هافبک تیم فوتبال الهلال عربستان گفت: شانس پیروزی برای سپاهان و الهلال در دیدار فردای دو تیم برابر است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیاگو نوس در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل سپاهان اصفهان در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی با اشاره به شرایط دیدار تیمش مقابل سپاهان اظهار داشت: باید بگویم که فردا بازی بسیار سختی مقابل سپاهان داریم و باید در این بازی نتیجه بگیریم.

وی با اشاره به عملکرد تیمش در بازی‌های اخیر افزود: به نظر من شانس در این بازی برای دو تیم یکسان است و هر دو تیم می‌توانند در مسابقه فردا برنده باشند زیرا هر دو تیم به پیروزی احتیاج دارند.

هافبک تیم فوتبال الهلال عربستان خاطرنشان کرد: من به پیروزی تیم الهلال در این بازی امیدوار هستم و امیدوارم که تیم ما در این بازی به پیروزی برسد.

دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و الهلال عربستان در چارچوب هفته دوم مسابقات لیگ قهرمانان آسیا از ساعت 19 چهارشنبه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.

 

کد مطلب 2254498

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