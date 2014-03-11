به گزارش خبرنگار مهر، بازيکنان و اعضاي کادر فني تيم الهلال عربستان که ساعتي پيش وارد اصفهان شدند، عصر امروز در ورزشگاه فولادشهر اصفهان به تمرين مي‌پردازند.

بنا بر قوانين اي‌اف‌سي، تيم ميهمان بايد روز قبل از بازي، همزمان با زمان مسابقه در محل برگزاري مسابقه تمرين کند بنابراين بازيکنان تيم الهلال عربستان، از ساعت 18 امروز در ورزشگاه فولادشهر اصفهان به تمرين مي‌پردازند.

با توجه به تمرين الهلالي‌ها در فولادشهر، سپاهان نيز از ساعت 17 در ورزشگاه جروکان اصفهان تمرين کرده و آخرين برنامه‌هاي تاکتيکي خود را مرور مي‌کند.

جلسه هماهنگي برگزاري اين مسابقه نيز با حضور ناظران داوري، سرپرستان و ساير عوامل برگزاري مسابقه از ساعت 15:30 امروز آغاز شده است.

قرار است تا ساعتي ديگر کنفرانس مطبوعاتي سرمربيان دو تيم آغاز شود.

ديدار تيم‌هاي سپاهان اصفهان و الهلال عربستان در چارچوب رقابت‌هاي هفته دوم مسابقات ليگ قهرمانان آسيا از ساعت 19 چهارشنبه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار مي‌شود.