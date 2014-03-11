فشار زیادی روی الهلال است/ مشکلات سپاهان و الهلال زیاد نیست

به گزارش خبرنگار مهر، زلاتکو کرانچار در نشست خبری پيش از ديدار تيمش مقابل الهلال عربستان در مسابقات ليگ قهرمانان آسيا، ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: ما بعد از دیدار با السد تلاش کردیم که شرایط تیم را بهبود بخشیم و برای حفظ وضعیت خود، به امتیاز این بازی احتیاج داریم تا بتوانیم به مرحله بعد صعود کنیم.

وی با اشاره به مشکلات الهلال در بازی‌های گذشته خود تصریح کرد: تیم الهلال با فشارهایی به این مسابقه قدم گذاشته اما همه می‌انند که این تیم یکی از تیم‌های خوبی آسیا به شمار می‌رفت که قدرت زیادی دارد و باید بگویم روز چهارشنبه یک تیم قوی به مصاف سپاهان می‌آید.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان با اشاره به نتیجه دیدار نخست الهلال و الاهلی خاطرنشان کرد: تیم سپاهان در بازی قبل خود روی یک اتفاق غافلگیرانه امتیاز از دست داد و می‌خواهیم این مساله را در بازی فردا جبران کند.

وی در ادامه بیان داشت: با این حال ما با وجود شرایط بازی نخست، عملکرد خوبی در بازی فردا به نمایش می‌گذاریم و با توجه به اینکه با آمادگی به مصاف تیم حریف می‌رویم، به نتیجه امیدوار هستیم.

کرانچار در پاسخ به اینکه آیا در بازی‌های آسیایی نیز به بازیکنان جوان اعتماد می‌کند، یادآور شد: من بازیکنان را به جوان و با تجربه تقسیم نمی‌کنم بلکه ملاک تقسیم‌بندی من، کیفیت بازیکنان بوده و ما تلاش می‌کنیم که در بازی‌های آسیایی خود نیز روند استفاده از بازیکنان جوان را ادامه دهیم.

سرمربی سپاهان پیرامون ضعف‌های دو تیم گفت: دو تیم، از تیم‌های خوب به شمار می‌روند و به نظرم نقطه ضعف بزرگی در آنها نیست و فردا دو تیم با کیفیت مقابل یکدیگر بازی می‌کنند.

دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان ایران و الهلال عربستان در هفته دوم از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ساعت 19 روز چهارشنبه هفته جاری در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.