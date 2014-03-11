ابراز تاسف رژیم صهیونیستی از قتل قاضی اردنی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مقامات رژیم صهیونیستی در رابطه با کشته شدن یک قاضی اردنی به دست نظامیان اسرائیلی به ابراز تاسف بسنده کرد. مقامات تل آویو همچنین وعده دادند کمیته مشترکی برای بررسی علت این حادثه تشکیل دهند.

این در حالی است که ارتش اسرائیل پیشتر در توجیه اقدام جنایتکارانه خود مدعی شده بود "رائد زعیتر" یک تروریست بوده که هدف گلوله صهیونیست ها قرار گرفته است. در همین رابطه دفتر "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی با انتشار بیانیه ای از متعهد بودن تل آویو به قرارداد سازش با اردن و تشکیل یک کمیته تحقیق اسرائیلی-اردنی برای بررسی ابعاد این حادثه خبر داد.

گفتنی است در پی کشته شدن این قاضی در گذرگاه الکرامه حد فاصل کرانه باختری و اردن، "ناصر جوده" وزیر خارجه اردن در اعتراض به این اقدام، کاردار رژیم صهیونیستی در امان را فراخواند.