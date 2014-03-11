حجت الاسلام سید مهدی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: 30 مبلغ طی ایام نوروز و فاطمیه به مساجد شهری و روستایی، هیئات های مذهبی، بقاع متبرکه و امامزادگان برای تبلیغ دینی اعزام می شوند.

وی افزود: برگزاری منبر، سخنرانی، روضه، بیان احکام، تبلیغ چهره به چهره از جمله فعالیت های مبلغان در ایام فاطمیه است و این مبلغان به مدت چهار روز به مناطق روستایی پلدختر و معمولان اعزام می شوند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان پلدختر اظهار داشت: هدف از اعزام مبلغان ترویج معارف اهل بیت و بیان فضایل حضرت زهرا(س) و آشنایی هرچه بیشتر اقشار مختلف جامعه با فرهنگ فاطمی است.

وی یادآور شد: به سبب حرمت گذاری به ساحت مقدس حضرت فاطمه زهرا(س) باید دید و بازدید و سنت های عید باستانی را همرهنگ با ایام فاطمیه به جا آوریم.

حجت الاسلام سید مهدی حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه های فرهنگی مذهبی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان پلدختر در ایام نوروز گفت: با برنامه ریزی صورت گرفته طی ایام نوروز برنامه هایی فرهنگی ویژه ای برای مسافرین نوروزی در دستور کار خواهد گرفت.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان پلدختر اهدای بسته های فرهنگی مذهبی به مسافرین و گردشگران نوروزی، اعزام روحانیون به مساجد شبانه روزی بین راهی جهت اقامه نماز جماعت، هماهنگی با هیئات امناء مساجد شبانه روزی این شهرستان به جهت دائر بودن مساجد بین راهی برای انجام فریضه معنوی نماز و قرائت دعای تحویل سال و دعای عهد را از جمله فعالیت های اداره تبلیغات اسلامی پلدختر عنوان کرد.