به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشتاندارد، اعتراضات ضددولتی تابستان سال گذشته قربانی دیگری گرفت. بر این اساس "برکین الوان" نوجوان 15 ساله پس از 9 ماه کما، امروز سه شنبه در بیمارستانی در استانبول درگذشت. وی در جریان اعتراضات پارک گزی پس از اصابت یک گلوله گاز اشک آور پلیس به سرش، به حالت کما رفته بود.

این در حالی است که "الوان" ارتباطی به اعتراضات مذکور نداشت و در روز حادثه وی برای خرید نان از خانه خارج شده بود. با این حال وی طی 269 روزی که در کما به سر می برد، به عنوان یکی از نمادهای اعتراضات ضددولتی در ترکیه درآمد.

اعتراضات ماه ژوئن سال گذشته که در مخالفت با اجرای یک پروژه عمرانی در پارک گزی شکل گرفت طی چند روز به یک جنبش ضددولتی در سراسر ترکیه تبدیل شد. طبق آخرین آمارها در خشونت های ناشی از این اعتراضات 7 شهروند ترک و یک نیروی پلیس کشته شدند.