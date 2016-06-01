تعطیلی استانبول در سومین سالگرد اعتراضات پارک «گزی»

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- عبدالحمید بیاتی؛ شدت حضور نیروهای امنیتی در خیابان های استانبول بویژه خیابان های منتهی به پارک گزی به حدی است که رسانه های غربی در گزارش های خود از تعطیل شدن شهر استانبول به دلیل حجم بالای نیروهای امنیتی خبر داده اند.

این اعتراضات از عصر روز گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

در همین رابطه خبرهایی نیز در خصوص بازداشت تعداد زیادی از مردم حاضر در خیابان ها منتشر شده است. امروز در سومین سالگرد تظاهرات پارک گزی در استانبول، بیش از هزار تن قصد ورود به میدان تقسیم را داشتند که با مداخله صدها پلیس مواجه شدند.

در این اعتراضات شماری از نمایندگان حزب مخالف جمهوریخواه خلق، مسئولان سندیکاها و نمایندگان سازمانهای غیردولتی نیز در جمع تظاهرات کنندگان حضور دارند و در ساعت مخابره این خبر پلیس همچنان برای پراکنده کردن آنان و جلوگیری از ورودشان به میدان تقسیم تلاش می کرد.

در پایان ماه مه سال ۲۰۱۳ میلادی تظاهراتی که در ابتدا زیست‌ محیطی و در اعتراض به قطع درختان پارک گزی در میدان تقسیم استانبول شکل گرفته بود در عرض مدت کوتاهی تبدیل به اعتراضاتی فراگیر و ضد دولتی در سطح کشور شد؛ اعتراضاتی تا چندین ماه ادامه داشت و تبدیل به بزرگترین کابوس سیاسی اردوغان شده بود.

در جریان اعتراضات سال ۲۰۱۳ نیروهای امنیتی با خشونت با تظاهرات کنندگان مقابله کردند هشت نفر کشته و هزاران تن زخمی شدند و پس از آن اعتراضات گسترده، تظاهرات سیاسی در پارک گزی و میدان تقسیم ممنوع اعلام شد.

اعتراضات مشابه در آنکارا و آنتالیا

همچنین تظاهرات مشابهی در آنکارا و آنتالیا برگزار شده است که در این تجمعات ۱۶ نفر بازداشت شدند که در میان بازداشت شدگان «موجلا یاپیجی» و «جان آتالای» دو چهره شاخص اعتراضات پارک گزی حضور داشتند، اما دو فرد پس از ساعاتی آزاد شده و در تظاهرات شرکت کردند.

هراس از ادامه اعتراضات و تداخل با بحران امنیتی ترکیه

سومین سالگرد اعتراضات پارک گزی در حالی برگزار می شود که ترکیه از چند ماه قبل به دلیل اقدام ارتش در حمله به مواضع کردها وارد یک بحران امنیتی شده و بصورت مرتب شاهد وقوع انفجار است.

مقامات آنکارا از آن بیم دارند که ادامه اعتراضات پارک گزی به عنوان عامل محرکی برای تشدید بحران امنیتی در این کشور باشد و این در حالی است که دولت جدید ترکیه به تازگی کار خود را آغاز کرده است.

علاوه بر این رویکرد شخص اردوغان در حذف منتقدان و تروریستی خواندن جنبش گولن با توجه به نفوذی که این جریان در داخل ترکیه دارد می تواند مشکلات زیادی را برای دولت ترکیه بوجود بیاورد.

رویکرد اردوغان علاوه بر حذف منتقدان (اعم از اعضای کابینه یا خبرنگاران ترک) هدفی درپس خود دارد و آن هم تبدیل نظام سیاسی پارلمانی ترکیه به نظام ریاست جمهوری است که باید دید تاریخ مصرف آن تا چه زمانی اعتبار دارد و تاچه حد در سیاست خارجی ترکیه تاثیرگذار است.