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۲۱ اسفند ۱۳۹۲، ۱۵:۲۷

دریافت جایزه «سنگ سلام» توسط رایزن فرهنگی ایران در آلمان

دریافت جایزه «سنگ سلام» توسط رایزن فرهنگی ایران در آلمان

لوح تقدیر پنجاه و یکمین دوره جایزه جهانی زیباترین طراحی کتاب 2014 لایپزیک آلمان که به کتاب «سنگ سلام» نوشته محمدرضا بایرامی و منتشرشده توسط انتشارات عصر داستان تعلق گرفته است، توسط رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آلمان دریافت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جایزه لایپزیک آلمان برای کتاب «سنگ سلام» طی مراسمی در روز جمعه 14 مارس 2014 (23 اسفند 1392) همزمان با نمایشگاه کتاب لایپزیک آلمان در این شهر برگزار و لوح تقدیر مربوطه به مهدی ایمانی‌پور، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آلمان تقدیم می‌شود.

کتاب «سنگ سلام» نوشته محمدرضا بایرامی که پاییز سال جاری به ویترین کتابفروشی‌ها رفته است، توانست لوح تقدیر پنجاه و یکمین دوره «جایزه جهانی زیباترین طراحی کتاب 2014» را برای اولین بار در میان 567 کتاب مدعی از سراسر دنیا، از آن خود کند و این اولین کتابی است از ایران که به این افتخار نائل می‌شود.

مسئولان برگزاری این جایزه، از مدیرعامل بنیاد و مدیرمسئول انتشارات برای شرکت در این مراسم و دریافت جایزه، دعوت رسمی به‌عمل آورده‌اند، اما به درخواست محمد حسنی، هماهنگی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به عمل آمد تا رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آلمان برای دریافت جایزه در مراسم حاضر شود.

«دخیل عشق» نوشته مریم بصیری از انتشارات عصر داستان هم دیگر کتابی است که در سال پیش نامزد دریافت جایزه زیباترین کتاب دنیا شده بود. امسال نیز در کنار «سنگ سلام» بایرامی، «ترکه‌های درخت آلبالو» تنها اثر دیگری از ایران بوده که در میان 57 نامزد نهایی به چشم می‌خورد.

کد مطلب 2255174

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