جهاد اسلامی فلسطین و رژیم صهیونیستی آتش بس کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، "داود شهاب" سخنگوی جنبش جهاد اسلامی فلسطین امروز اعلام کرد که این جنبش با میانجیگری مصر آتش بس با رژیم صهیونیستی را پذیرفته است. وی با بیان این مطلب افزود: پایبندی جهاد اسلامی به آتش بس مشروط بر پایبندی طرف اسرائیلی است.

وی اعلام کرد: جهاد اسلامی فلسطین برای پاسخ به هر گونه تجاوز یا نقض آتش بس از سوی رژیم اسرائیل آماده است و حمله به ملت فلسطین را برنمی تابد.

گفتنی است گردان های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین در پاسخ به تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی به نوارغزه مناطق اشغالی 1948 را هدف 130 فروند حمله موشکی قرار دادند. اشغالگران صهیونیست نیز در چندین نوبت نقاط مختلف نوارغزه را بمباران کردند.

جنبش حماس و دیگر گروه های مقاومت فلسطین واکنشی به آتش بس جهاد اسلامی و رژیم صهیونیستی نشان نداده اند اما رژیم صهیونیستی پس از این آتش بس در دو نوبت شهر رفح در جنوب نوارغزه را بمباران کرد که بر اثر آن 3 فلسطینی زخمی شدند.