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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۷:۲۳

جاده بین مزارع روستای لاور شرقی دشتی افتتاح شد

جاده بین مزارع روستای لاور شرقی دشتی افتتاح شد

بوشهر- فرماندار دشتی گفت: جاده بین مزارع روستای لاور شرقی به طول ۲ هزار و ۲۰۰ متر و با اعتبار ۴۴ میلیارد ریال افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر٬ رضا مقاتلی دوشنبه‌شب در آیین افتتاح جاده بین مزارع روستای لاور شرقی ضمن تبریک هفته دولت اظهار کرد: این پروژه با هدف تسهیل تردد کشاورزان و دسترسی بهتر به اراضی کشاورزی اجرا شده و نقش مهمی در بهبود شرایط فعالیت کشاورزان منطقه دارد.

وی با اشاره به نقش کشاورزان در توسعه شهرستان افزود: کشاورزان از ظرفیت‌های مهم و اثرگذار شهرستان دشتی در حوزه تولید و اقتصاد محسوب می‌شوند و حمایت از این قشر باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

فرماندار دشتی ادامه داد: یکی از ظرفیت‌های بالقوه شهرستان در زمینه کشاورزی است که باید از همه ظرفیت‌ها و امکانات موجود برای تقویت این بخش و افزایش بهره‌وری و رونق تولید استفاده کنیم.

مقاتلی خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های بخش کشاورزی از جمله راه‌های بین مزارع، نقش مهمی در کاهش مشکلات کشاورزان، تسهیل دسترسی به اراضی و کمک به رونق فعالیت‌های تولیدی دارد.

وی گفت: ما در شهرستان قویا از اجرای طرح‌هایی که به تقویت زیرساخت‌های کشاورزی و حمایت از تولیدکنندگان منجر شود حمایت می‌کنیم و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6933749

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