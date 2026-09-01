جاده بین مزارع روستای لاور شرقی دشتی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر٬ رضا مقاتلی دوشنبهشب در آیین افتتاح جاده بین مزارع روستای لاور شرقی ضمن تبریک هفته دولت اظهار کرد: این پروژه با هدف تسهیل تردد کشاورزان و دسترسی بهتر به اراضی کشاورزی اجرا شده و نقش مهمی در بهبود شرایط فعالیت کشاورزان منطقه دارد.
وی با اشاره به نقش کشاورزان در توسعه شهرستان افزود: کشاورزان از ظرفیتهای مهم و اثرگذار شهرستان دشتی در حوزه تولید و اقتصاد محسوب میشوند و حمایت از این قشر باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
فرماندار دشتی ادامه داد: یکی از ظرفیتهای بالقوه شهرستان در زمینه کشاورزی است که باید از همه ظرفیتها و امکانات موجود برای تقویت این بخش و افزایش بهرهوری و رونق تولید استفاده کنیم.
مقاتلی خاطرنشان کرد: توسعه زیرساختهای بخش کشاورزی از جمله راههای بین مزارع، نقش مهمی در کاهش مشکلات کشاورزان، تسهیل دسترسی به اراضی و کمک به رونق فعالیتهای تولیدی دارد.
وی گفت: ما در شهرستان قویا از اجرای طرحهایی که به تقویت زیرساختهای کشاورزی و حمایت از تولیدکنندگان منجر شود حمایت میکنیم و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.
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