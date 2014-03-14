به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته جنبی بیست و هفتمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ضمن انتشار فراخوانی از نهادهای مردمی دعوت کرد تا طرحها و پیشنهادات خود را برای حضور در نمایشگاه کتاب تهران اعلام کنند.
بر اساس این گزارش، این طرحها و پیشنهادات باید در حوزه کتاب و شامل موضوعاتی همچون کتاب، کودک و نوجوان، ورزشی، علمی، اجتماعی، فرهنگی، هنری باشند. سازمانها و نهادهای علاقهمند فرصت دارند تا 22 فروردین 1393 آثار خود را به پست الکترونیکی karefarhangi@gmail.com ارسال کنند.
در متن این فراخوان آمده است: کمیته فعالیتهای جنبی بیست و هفتمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران در راستای رسالت فرهنگسازی خود در ایام برپایی بزرگترین رخداد فرهنگی کشور در نظر دارد از تمامی سازمانهای مردم نهاد (NGO)های فعال، موسسات فرهنگی و مرتبط در حوزه (کتاب، کودک و نوجوان، ورزشی، علمی، اجتماعی، فرهنگی، هنری) دعوت به همکاری کند.
بر اساس اعلام پس از 22 فروردین ماه 1393 از برگزیدگان، طی فرآیند کارشناسی برای همکاری دعوت به عمل میآید و به بهترین ایدهها جایزه نفیسی اهدا میشود.
نظر شما