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۲۳ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۵۳

نماینده سوریه در سازمان ملل از اخضر الابراهیمی انتقاد کرد

نماینده سوریه در سازمان ملل از اخضر الابراهیمی انتقاد کرد

نماینده دائم سوریه در سازمان ملل از اظهارات اخضر الابراهیمی که انتخابات ریاست جمهوری سوریه را به مذاکرات ژنو مرتبط کرده بود، انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه، "بشار الجعفری" نماینده دائم سوریه در سازمان ملل در اظهاراتی از "اخضر الابراهیمی" نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه به علت مواضع اخیرش انتقاد کرد.

وی با انتقاد از اظهارات الابراهیمی که مذاکرات ژنو را به موضوع انتخابات ریاست جمهوری سوریه مرتبط دانشته بود، تاکید کرد: روند انتخابات در هر کشوری موضوعی داخلی است و در صلاحیت هیچ شخصیتی در جهان نیست که درباره انتخابات سوریه ابراز نظر کند.

الجعفری تاکید کرد: سوریه به هیچ کس اجازه دخالت در انتخابات این کشور را نمی دهد.

وی افزود: اخیرا برخی از نمایندگان کشورها در شورای امنیت به وجود تروریسم در سوریه و واقعیتهای میدانی اذعان کرده اند. آنها پیش از این به علت دست داشتن دولتهای خود در تحریک اقدامات تروریستی در داخل سوریه از اذعان به این مسئله چشم پوشی می کردند.

کد مطلب 2256081

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