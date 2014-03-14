به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید مهدی موسوینژاد بعد از ظهر جمعه در ائین بهرهبرداری از پروژههای راهسازی استان بوشهر اظهار داشت: شهرستان دشتستان به عنوان محور راههای استان بوشهر قرار دارد و استانهای جنوبی از طریق این شهرستان به هم متصل میشوند.
وی بر لزوم توسعه راههای استان بوشهر تاکید کرد و بیان داشت: افتتاح پل کلل را امروز داشتیم که پل قبلی همواره مشکلات زیادی را برای مردم شهرستان و استان داشت و بارها به علل مختلف شاهد قطع ارتباط در این محور بودیم.
نماینده دشتستان در مجلس شورای اسلامی با تقدیر از تلاشهای صورت گرفته باری ساخت و بهرهبرداری از پل بیان داشت: راهاندازی این پروژه میتواند نقش بسیار مهمی در کاهش تصادفات داشته باشد.
وی خواستار تلاش برای رفع نقاط حادثهخیز در استان بوشهر شد و تصریح کرد: باید همواره با اجرای پروژههای مختلف تلاش شود تا کمترین حوادث رانندگی را داشته باشیم که رفع نقاط حادثهخیز و بهسازی نقاط پرتردد نقش بسیار مهمی در این زمینه دارد.
توسعه راههای بین مزارع در دستور کار قرار بگیرد
حجت الاسلام موسوینژاد با تقدیر از حساسیت استاندار بوشهر برای تکمیل پروژههای راهسازی استان بوشهر، تصریح کرد: قرارگاه خاتم که مجری این پروژه است نیز با وجود کمبود نقدینگی این پروژه ره با رعت تکمیل کرد و در آستانه سال جدید شاهد بهره برداری از آن هستیم.
وی یکی از پروژههای اولویت دار شهرستان دشتستان را تکمیل بزرگراه برازجان به گناوه عنوان کرد و افزود: امیدواریم با تلاش همه مسئولان شاهد تسریع در اجرای این پروژه باشیم تا مردم بتوانند از ان استفاده کنند.
نماینده دشتستان در مجلس شورای اسلامی بر لزوم تلاش برای توسعه راههای روستایی دشتستان تاکید کرد و افزود: افتتاح و توسعه راههای بین مزارع نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
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