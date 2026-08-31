مصدوم پشت مصدوم در تراکتور/آسمان تبریز ابری شد!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال تراکتور در حالی چهار بازی ابتدایی خود در فصل جاری لیگ برتر را با پیروزی پشت سر گذاشته که مصدومیت سه بازیکن کلیدی این تیم، شرایط را برای ادامه مسیر دشوار کرده است.

این تیم شروعی رؤیایی در فصل جاری لیگ برتر داشته و توانسته هر چهار دیدار ابتدایی خود را با پیروزی پشت سر بگذارد تا یکی از مدعیان اصلی صدرنشینی لقب بگیرد، اما شرایط برای سرخ‌پوشان تبریزی در ادامه مسیر چندان مساعد نیست.

تراکتور در شرایطی باید خود را برای هفته‌های فشرده پیش‌رو آماده کند که مصدومیت چند بازیکن کلیدی، نگرانی‌های جدی را در کادر فنی این تیم ایجاد کرده است. مهدی ترابی یکی از مهم‌ترین مهره‌های تراکتور به دلیل مصدومیت حدود ۶ ماه از میادین دور خواهد بود و عملاً بخش قابل توجهی از فصل را از دست می‌دهد.

علاوه بر ترابی، محمد نادری نیز به دلیل مصدومیت حدود یک ماه قادر به همراهی تراکتور نخواهد بود تا خط دفاعی این تیم نیز با یک غیبت مهم مواجه شود.

اودیل جان خامروبکوف بازیکن ازبکستانی تراکتور نیز از دیگر بازیکنانی است که شرایط حضورش در دیدارهای پیش‌رو بخصوص بازی با شمس آذر قطعی نیست و وضعیت او باید از سوی کادر پزشکی تیم بررسی شود.

این اتفاقات در حالی رخ داده که تراکتور با کسب چهار پیروزی متوالی، بهترین شروع ممکن را در لیگ برتر داشته و از نظر نتیجه‌گیری شرایط بسیار خوبی داشت. با این حال، از دست دادن چند بازیکن تأثیرگذار می‌تواند در ادامه فصل و به‌ویژه با توجه به فشردگی مسابقات، چالش بزرگی برای جواد نکونام ایجاد کند.

تراکتور حالا باید علاوه بر حفظ روند موفقیت‌آمیز خود، راهکاری برای جبران غیبت مهره‌های کلیدی‌اش پیدا کند؛ چرا که ادامه مسیر لیگ برتر با ترکیبی متفاوت از چهار هفته ابتدایی دنبال خواهد شد.