رئيس دفتر رهبر معظم انقلاب وارد بوشهر شد/ اهدای سلام گرم رهبری به مردم بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، در آئینی با حضور مسئولان استان بوشهر از جمله نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر و استاندار بوشهر و نمایندگان مجلس و دیگر مسئولان استان بوشهر، رئيس دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامي از طریق فرودگاه بوشهر وارد این شهر شد.

رئيس دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامي به منظور افتتاح پروژه‌های مصوب سفر مقام معظم رهبری در استان بوشهر به این استان سفر کرده و فردا به کنگان می‌رود تا این پروژه‌ها افتتاح شود.

حجت‌الاسلام محمد محمدي گلپايگاني پس از حضور در بوشهر در جمع مسئولان استان بوشهر اظهار داشت: خداوند نعمات بسیار زیادی را برای مردم استان بوشهر داشته است و وجود پربرکت آیت‌الله صفایی بوشهری یکی از این برکات است و شاهد توسعه و پیشرفت بسیار خوبی در استان بوده‌ایم.

وی بر لزوم تلاش همه مسئولان برای ارائه بهترین خدمات به مردم تاکید کرد و بیان داشت: همیشه فرصت خدمت‌رسانی را در اختیار نداریم و باید از همه این لحظه‌ها به خوبی استفاده کنیم.

رئيس دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامي تاکید کرد: بوشهری‌ها مرزبانانی ارزشمند برای این آب و خاک هستند و هر چند دشمنان تلاش های بسیار زیادی را برای ضربه‌زدن به این کشور داشته‌اند ولی بی‌ثمر بوده است و تیرشان به سنگ خورده است.

وی به دلاورمردی‌های رئیسعلی دلواری و همرزمانش در مقابله با استعمارگران اشاره کرد و افزود: این دیار مردمان و علمای بزرگی دارد و امیدواریم در ادامه نیز شاهد تربیت دانشمندان بزرگی در این دیار باشیم چرا که به این علما نیاز داریم.

نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه بوشهر نيز در این آئین اظهار داشت: استان بوشهر در خط مقدم دفاع مقدس فرهنگی قرار دارد و با همدلی و همکاری و همفکری خوبی که بین مسئولان وجود دارد شاهد توسعه و پیشرفت بسیار خوبی هستیم.

آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری با تقدیر از حضور حجت‌الاسلام و المسلمين محمدي گلپايگاني رئيس دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامي در بوشهر بیان داشت: مردم ولایت‌مدار استان بوشهر و همه مسئولان خود را سرباز ولایت می‌دانند.