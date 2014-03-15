به گزارش خبرنگار مهر، به روایتی امروز مصادف با سیزدهم جمادی الاول سال پنجم بعثت، زهرای مرضیه(س) تنها بعد از گذشت زمانی چند ار هجرت رسول الله(ص)، در حالی که خسته از جور زمان بود و در حسرت دیدار پدر بی تاب گشته بود، دنیا را با نامردان دون و بی رحمش که حتی حرمت فرزند نبی الله را نگه نداشتند، ترک می کند تا عالم بیش از این از روی سیلی خورده و بازوی کبود و پهلوی شکسته اش شرمگین نباشد.

امشب چه داستان تلخی در خانه علی(ع) روایت می شود، داستان بانویی که اگر چه بازویش کبود و پهلویش شکسته بود اما هیچ گاه نگذاشت ناله هایش دردی مضاعف بر دل علی(ع) باشد.

امشب علی(ع) در حین غسل دادن حقیقت مظلومیت فاطمه(س) را بیش از پیش درمی یابد و زیر لب داستان مهربانی همسری را زمزمه می کند که هرگز نگذاشت نامردمی و سختی پشتش را خم کند.

زین پس علی(ع) تکیه گاهی چون فاطمه(س) را کجا بیابد

اما زین پس علی(ع) تکیه گاهی چون فاطمه(س) را کجا بیابد و کجا چون اویی را صبور و مهربان و باگذشت پیدا کند، اویی که بخشنده بود و صبور، خیرخواه بود و با حیا، شجاع بود و تسلیم فرمان خدا و ....

دیگر از امروز علی(ع) ناگزیر است سر در چاه کند و درد و دل خویش با چاه بازگو کند چرا که هیچ کس برای او محرمی چون زهرا(س) نمی‌شود.

امروز جهانی در فقدان کوثر نبی(س) به سوگ نشسته اند

اما داغ زهرای اطهر(س) تنها علی(ع) را اندوهگین و بی تاب نکرده است و امروز شیعیان در فراق کوثر نبی(س) به سوگ نشسته اند و در غم فراق بانوی بی نشان اشک ماتم می ریزند.

به همین مناسبت همزمان با ایام جانسوز شهادت ام ابیها سیده نساء العالمین حضرت زهرا(س)، مراسم سوگواری و عزاداری آن بانوی یگانه عالم، در بیوت مراجع عظام تقلید در شهر قم برپا شده است و وعاظ و مرثیه‌سرایان به ذکر مصیب حضرت فاطمه(س) می پردازند.

همچنین از شب گذشته و همزمان با شب شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) مراسم های متعدد سوگواری در جای جای شهر قم و حرم مطهر حضرت معصومه(س) برپا شده است که اکثر این برنامه ها در طول فاطمیه اول و دوم ادامه خواهند داشت.

نمایشگاه "یاس کبود" ویژه ایام فاطمیه در حرم مطهر حضرت معصومه(س) برپا می‌شود

در این خصوص حجت الاسلام والمسلمین مهدی احمدی، معاون فرهنگی آستان مقدس قم در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح برنامه های حرم مطهر حضرت معصومه(س) در ایام فاطمیه اول و دوم پرداخت و گفت: برگزاری برنامه های آموزشی تحت عنوان شناساندن شخصیت و جایگاه حضرت زهرا(س)، برپایی مجالس عزای فاطمی به زبان های عربی، اردو و آذری، برپایی نمایشگاه ها "یاس کبود" به چند زبان و برگزاری مسابقات روزانه کتابخوانی و گنج یابی درباره حضرت زهرا(س) بخشی از برنامه های حرم مطهر حضرت معصومه(س) در این ایام است.

وی همچنین به برپایی غرفه کودک در نمایشگاهی واقع در پارکینگ شرقی حرم مطهر به منظور آموزش معارف فاطمی، برگزاری حلقه های معرفت با موضوع سبک زندگی فاطمی و برگزاری نشست های تخصصی ویژه این ایام اشاره کرد و افزود: برگزاری روزانه سه نوبت سخنرانی، برنامه های پرسش و پاسخ معارف دینی با عنوان "زمزم معرفت"، برپایی محافل قرآنی و برگزاری شب شعر فاطمی نیز از دیگر برنامه های تدارک دیده شده از سوی آستانه مقدسه در ایام فاطمیه اول و دوم خواهد بود.

برپایی جلسه پرسش و پاسخ با عنوان "زمزم معرفت" در حرم حضرت معصومه(س)

معاون فرهنگی آستان مقدس قم در ادامه به تشریح برنامه "زمزم معرفت" که هر روز بعد از نماز مغرب و عشاء در حرم مطهر برگزار می‌شود پرداخت و یادآور شد: این برنامه به شکل پرسش و پاسخ در موضوعات تربیتی، اصول و روش‌های همسرداری حضرت زهرا(س)، روش تبلیغی و دفاعی حضرت از ولایت، جایگاه ایشان در منابع اهل سنت و منابع دینی، حجاب وعفاف از منظر حضرت زهرا(س) و همچنین فراز هایی از خطبه فدکیه و پیام های قرآنی آن است.

تدارک مراسم سوگواری ویژه بانوان در حرم مطهر

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه های ویژه بانوان در ایام سوگواری شهادت حضرت زهرا(س) اشاره کرد و گفت: در این خصوص برنامه های متعددی از جمله قرائت زیارت نامه حضرت زهرا(س)، برگزاری مراسم عزاداری فاطمیه ویژه بانوان، برنامه های آموزش نماز، بیان روزانه احکام ویژه بانوان، پاسخ به سئوالات شرعی بانوان و ... در نظر گرفته شده است.