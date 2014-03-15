دنیامالی در همان چند روز شرایط قایقرانی را دگرگون کرد

فرزین اسدی در گفتگو با مهر، در خصوص شرایط اردویی قایقرانی تصریح کرد: وضعیت اردوهای ما در قیاس با ماه‌های قبل خیلی بهتر شده است. اردوی زمستانی را در جنوب تشکیل دادیم و در رودخانه کارون تمرینات خوبی داشتیم. در آنجا امکانات و تغذیه خوبی هم داشتیم و اگر بخواهیم با گذشته مقایسه کنیم باید عنوان کنم که شرایط خیلی بهتر از قبل شده بود.

وی با تمجید از عملکرد دنیامالی در بازگشت کوتاه مدت خود به فدراسیون قایقرانی گفت: دنیامالی در همان چند روزی که رئیس فدراسیون شده بود اوضاع فدراسیون را به نوعی دگرگون کرد. مطالبات ورزشکاران پرداخت شد و تجهیزات تمرینی و اردویی هم خیلی زود در اختیار ورزشکاران قرار گرفت. این امکانات را ماه‌ها نداشتیم ولی در عرض چند روز وضعیت تغییر کرد.

این ملی‌پوش تیم کایاک تاکید کرد: امیدوارم که مسئول بعدی فدراسیون بتواند این روند را ادامه دهد چون در غیر اینصورت به دو سال قبل خود باز می‌گردیم. ما بازیهای آسیایی را در پیش داریم و نیازمند حمایت هستیم تا بتوانیم در اینچئون نتیجه بگیریم.