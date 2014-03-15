کمک 8 میلیارد ریالی مردم ورامین به کمیته امداد/ اعطای بیش از 2 میلیارد ریال وام به نیازمندان ورامینی

حمید آرونی در گفتگوی تفصیلی با خبرنگار مهر با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی و امام راحل درباره نهاد کمیته امداد اظهار داشت: امام خمینی(ره) در یکی از سخنانشان فرمودند که فکر نمی کنم عبادتی بالاتر از خدمت به محرومین وجود داشته باشد.

رییس کمیته امداد امام خمینی(ره) ورامین افزود:‌ رهبر انقلاب اسلامی نیز در یکی از فرمایشات خود تأکید کردند که اگر کمیته امداد نبود جای امداد در کشور خالی می ماند.

اعطای 800 میلیون ریال کمک هزینه زندگی به مددجویان کمیته امداد

آرونی گفت:‌ به فرموده امام راحل، انقلاب اسلامی را قشر مستضعف جامعه حمایت کردند و امروز وظیفه مسئولان است که به اقشار محروم توجه ویژه داشته باشند.

این مسئول متذکر شد: امام خمینی(ره) با رهبری انقلاب اسلامی، خدمت بزرگی به اسلام و بشریت کرد که ایجاد نهاد کمیته امداد یکی از آنان بود و اکنون میلیون ها نفر انسان تحت پوشش این نهاد مقدس هستند و کمیته امداد بخشی از هزینه‌های زندگی خانواده‌های کم بضاعت را تأمین می کند.

وی ادامه داد: کمیته امداد امام خمینی(ره) بر اساس رسالت خود تمام تلاش خود را برای حل مشکلات محرومان به کار گرفته است و اکنون بیش از 3172 خانواده در شهر و روستاهای ورامین تحت پوشش این کمیته هستند.

آرونی اضافه کرد: این کمیته نزدیک بیست میلیارد ریال مستمری را طی یازده ماه 1392 به مددجویان خود پرداخت و به 742 خانواده مددجو کمک هزینه زندگی به ارزش 800 میلیون ریال اعطا کرده است.

وی عنوان کرد: کمیته امداد ورامین در زمینه اعطای وام های قرض الحسنه کارگشایی، به بیش از 301 نفر از مددجویان و غیر مددجویان کمک های مناسبی را اعطا کرده است که این کمک ها بالغ بر دو میلیارد ریال می شود.

کمک به 127 نوعروس ورامینی/ اعطای 72 فقره وام خود اشتغالی

این مسئول بیان داشت: حمایت در بخش مسکن یکی دیگر از بخش های مورد نظر در نهاد مقدس کمیته امداد است که در این زمینه نیز در یازده ماه گذشته به دو نفر کمک هزینه خرید مسکن به ارزش 125 میلیون ریال و به 72 خانوار نیز پرداخت اجاره مسکن به مبلغ 50 میلیون ریال و در بخش تعمیرات مسکن نیز به 62 نفر از مددجویان مبلغی بالغ بر 649 میلیون ریال و برای 24 مددجو نیز سرویس های بهداشتی مناسب با اعتباری بالغ بر 319 میلیون ریال کمک شده است.

آرونی یادآور شد: کمیته امداد امام راحل در یازده ماه گذشته به 127 نفر کمک هزینه نقدی به نوعروسان و هدیه ازدواج به پسران و کمک هزینه ازدواج مجدد بانوان تحت حمایت، به ارزش دو میلیارد ریال را در برنامه خود قرار داد.

وی متذکر شد:‌ در زمینه خود اشتغالی نیز 72 فقره وام خوداشتغالی به مددجویان برای ایجاد کسب و کار به مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون ریال و به 159 افراد نیازمند غیر تحت حمایت مبلغی بالغ بر 11 میلیارد ریال وام خوداشتغالی اهدا شده است.

این فعال اجتماعی تأکید کرد:‌ همیشه فرصتهای کار خیر برای انسانها وجود ندارد، سنت الهی این است که امکان دارد سال بعد در چنین روزهایی نباشیم و بنابراین باید برای آخرتمان ذخیره کنیم و امروز کمیته امداد که منشا خدمات بسیار زیادی در داخل و خارج کشور است و باید بیش از پیش مورد توجه و حمایت قرار بگیرد.

وی گفت: مردم ما احسان و بزرگواری خود را ثابت کردند، ما گمان می‌کردیم پس از هدفمندی یارانه‌ها کمکهای مردمی کاهش یابد اما این‌طور نشد و حتی کمک‌ها بیشتر هم شد، مردم ما ممکن است ثروتمند نباشند اما سخاوتمند هستند.

آرونی ادامه داد:‌ تأمین بخشی از نیازهای ایتام و نیازمندان می‌تواند تحولی بزرگ را در مسیر زندگی آنها به وجود آورد و رشد و پیشرفت آن ها را رقم بزند و مشارکت مردم باعث خشنودی قلب یتیمان و نیازمندان و خشنودی خداوند و نوشتن ثواب عظیم برای کسانی که در این جشن سهیم شدند می‌شود.

این مسئول افزود: مردم ورامین در زمینه کمک به نیازمندان نیز همواره یاور کمیته امداد بودند و صدقات پرداخت شده توسط شهروندان در یازده ماه گذشته بیش از هشت میلیارد بوده است.

آرونی ادامه داد:‌ همچنین در بخش جمع آوری زکات نیز که درآمده حاصله مجدد در خود روستاها صرف خواهد شد، مبلغ هفت میلیارد ریال جمع آور شده است.

این مسئول با اشاره به حمایت کمیته امداد حضرت امام از کسانی که اقدام به ترک مواد مخدر می کنند یادآور شد:‌ بخشنامه ای از سوی کمیته امداد امام خمینی(ره)کشور صادر شده است که اگر برای این نهاد مسجل شود که فردی مواد مخدر را ترک کرده و مطمئن باشد که این پول در جهت ایجاد اشتغال مصرف می شود، مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) قرار خواهد گرفت.

کمک یک میلیارد و پانصد میلیون ریالی کمیته امداد در زمینه بهداشتی و درمانی

وی تأکید کرد: در بخش درمانی و بهداشتی نیز کمیته امداد امام خمینی(ره) ورامین قدم های موثری برداشته است به طوری که به 1287 نفر مددجو مبلغی بالغ بر یک میلیارد و پانصد میلیون ریال کمک صورت گرفته و به 397 نفر نیز در زمینه پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی به زنان سرپرست خانواده زیر پنجاه سال بیش از پنج میلیارد کمک شده است.

این مسئول گفت: همچنین این کمیته بیش از 89 نفر از مددجویان کمیته امداد اعم از دانش آموزان، دانشجویان، سرپرستان خانوار و سالمندان را به اردوهای تفریحی و زیارتی اعزام کرده و به 761 نفر نیز کمک هزینه تحصیلی به ارزش 778 میلیون ریال اعطا کرده است.

آرونی یادآور شد:‌ همچنین یکی از طرح های اجرا شده در کمیته امداد امام خمینی(ره) طرح محسنین است که حامیان این طرح در کنار فرزندانی هستند که دست تقدیر آنها را از نعمت پدر محروم کرده و چشمانی منتظر و قلبهایی آکنده از درد هستند که به گونه ای دیگر سایه وجود پدری مهربان و فداکار از زندگیشان دور است یا فرزندانی که پدرشان به دلیل کهولت، بیماری و از کار افتادگی توان اداره زندگی را ندارند.

این مسئول کسب رضای الهی، عمل به سیره نبوی و احیای فرهنگ دستگیری و کمک به نیازمندان را از اهداف اجرای طرح محسنین عنوان کرد و ادامه داد: ارتباط عاطفی بین دو قشر برخوردار و غیر برخوردار جامعه، کاهش آلام روحی و ذهنی خانواده های نیازمندان از اهداف، آرمانها و ضرورتهای اجرای این طرح است.

وی ادامه داد: در دهه فجر امسال نیز برنامه های متنوعی برای مددجویان تدارک دیده شد که می توان به برگزاری همایش با موضوع انقلاب و ولایت توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) و با همکاری سازمان هلال احمر، افتتاح پروژه‌های بهسازی معابر روستای زواره‌ور و کویرآباد، انجام تست قندخون توسط کمیته امداد امام(ره) با همکاری هلال احمر و اجرای طرح مفتاح‌الجنه اشاره کرد.

رئیس کمیته امداد ورامین با اشاره به اینکه مددجویان تحت حمایت این نهاد علاوه بر دریافت مستمری و کمک‌های نقدی، از خدمات فرهنگی، مشاوره‌ای، اشتغال، درمان و ... نیز بهره‌مند می‌شوند، گفت: در راستای توانمندسازی خانواده‌ها، مشاوره‌ شغلی برای ترغیب و هدایت آنان به سمت اجرای طرح های اشتغال زایی از جمله سیاست ها و اهداف کمیته امداد است.