هلاکت نفر دوم جبهه النصره در یبرود/وضعیت روحی تروریستها در حال فروپاشی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، منابع امنیتی در سوریه از هلاکت "ابوعزام الکویتی" معاون فرمانده جبهه النصره در یبرود خبر دادند.

بنابراین گزارش، این سرکرده تروریستها در جریان پیشروی ارتش سوریه به یبرود و طی آخرین درگیریهای شب گذشته کشته شده است.

دیگر تحولات امنیتی سوریه به شرح زیر است:

- خبرنگار پایگاه لبنانی العهد در دمشق با اشاره به رصد کردن مکالمات تلفنی گروههای مسلح در یبرود از وضعیت روانی و روحی بسیار شکننده آنها خبر داد. منابع امنیتی سوری در این باره اعلام کردند: گروههای مسلح از ترس بازداشت توسط ارتش سوریه دچار مشکلات روحی شدیدی شده اند.

- منابع امنیتی از اختلافات شدید گروههای مسلح با جبهه تروریستی النصره پس از ورود ارتش سوریه به منطقه یبرود خبر می دهند.

- ارتش سوریه در ادامه درگیری با تروریستها در یبرود بر کلیسای کاتولیکهای این شهر و مناطق اطراف آن سیطره پیدا کرد.

- منابع امنیتی در سوریه از عقب نشینی کامل گروه تروریستی موسوم به "گردان احرار القلمون" از یبرود به سوی منطقه رنکوس خبر می دهند.

- منابع غربی از جمله خبرگزاری فرانسه شب گذشته ورود نیروهای ارتش سوریه به داخل یبرود در شمال دمشق را تایید کردند.

- ارتش سوریه با تحکیم سیطره بر شرق یبرود، در تلاش برای جداکردن این منطقه از دیگر مناطق یبرود است. نیروهای امنیتی سوریه در روزهای آتی تلاش دارند از این منطقه عملیات علیه تروریستها را سازماندهی کنند.

- نیروهای امنیتی سوریه دهها عضو گروههای تروریستی با تابعیتهای قطری و کویتی را در حومه دمشق، حمص و درعا به هلاکت رساندند.