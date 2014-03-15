به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع امنیتی در سوریه اعلام کردند: ارتش سوریه پس از تحکیم سیطره بر شرق یبرود، امروز درگیری با گروههای تروریستی را به عمق مرکزی یبرود کشانده است.

بنابراین گزارش، ارتش سوریه علاوه بر پیشروی به سوی نقاط مرکزی، به طور کامل بر مسیر میان یبرود و مزارع ریما سیطره پیدا کرده است.

دیگر تحولات نبرد یبرود به شرح زیر است:

- منابع امنیتی با اشاره به تمرکز کامل نیروهای ارتش سوریه بر شرق یبرود از سیطره آنها بر دو بخش شمالی و جنوبی این منطقه خبر می دهند. ارتش سوریه کنترل تپه مار مارون را نیز در آخرین درگیری با ترویستها به دست گرفت.

- فرمانده عملیات ارتش سوریه در یبرود از پیشروی چند صد متری ارتش سوریه به مرکز یبرود خبر می دهند.

- ناظران امنیتی یبرود را مهمترین نقطه تمرکز تروریستها در منطقه مرزی القلمون می دانند و از این جهت سیطره بر آن را مهم می دانند.

- ارتش سوریه کنترل اکثر گذرگاههای ارتباطی میان سوریه و لبنان را همزمان با پیشرویها در یبرود به دست گرفته است.

- منابع رسانه ای برای نخستین بار تصاویری از پیشرویهای ارتش سوریه به داخل یبرود منتشر کردند.

- توپخانه های ارتش سوریه مواضع جبهه النصره را در یبرود گلوله باران کردند.

- درگیریهای تن به تن با استفاده سلاحهای سبک میان نیروهای ارتش سوریه و تروریستها در نقاط مختلف یبرود از جمله منطقه مهم الجراجیر ادامه دارد.

- ارتش سوریه بر یکی از تپه های مرتفع در جنوب یبرود سیطره پیدا کرد و از این نقطه شماری از تروریستها را به هلاکت رساند.