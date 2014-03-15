فعالیت 5 هزار امدادگر در هزار و 262 پایگاه نوروزی/ افزایش امکانات امداد و نجات در طرح نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر پیرحسین کولیوند در مراسم آغاز طرح ملی امداد و نجات نوروزی اظهار داشت: در تلاشیم تا شعار هر خانواده و هر خودرو یک امدادگر را تحقق بخشیم و زمان رسیدگی به ماموریتها و ارایه خدمات را کاهش دهیم.

وی ادامه داد: یکی دیگر از سیاستهای ما تقویت پایگاه ها و شعبه ها و توسعه واحدها در سراسر کشور است ضمن اینکه توانمندسازی این واحدها را در دستور کار داریم.

به گفته رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر برای طرح نوروزی 28 خودروی نجات تیپ یک، 40 دستگاه نجات تیپ 2، 31 دستگاه آمبولانس دیزلی در طرح نوروزی به ناوگان هلال احمر افزوده می شود. همچنین 9 دستگاه زنده یاب و چندین دستگاه موتورسیکلت امدادی در اختیار امدادگران قرار گرفته است.

وی با اعلام اینکه در چندین استان طرح زمستانی ادامه دارد تاکید کرد: خدمات شبانه روزی در طرح زمستانی ادامه دارد و شب گذشته نیز با وقوع سیلاب امدارسانی هایی در استانهای سیستان و بلوچستان، فارس، خراسان جنوبی و کرمان انجام شد. اگرچه نیروهای هلال احمر برای طرح نوروزی آماده می‌شوند اما همچنان تا پایان اسفند طرح زمستانی اجرا می شود.

کولیوند با اعلام اینکه در طرح نوروز هزار و 262 پایگاه ثابت، سیار و موقت به کارگیری می شود تاکید کرد: 5 هزار و 43 نیروی امدادی در طرح زمستانی حاضر هستند. ضمن اینکه در این طرح از سه هزار و 150 خودرو شامل هزار و 150 دستگاه آمبولانس، 202 خودروی عملیاتی و هزار و 301 سایر خودروها و 11 خودروی فرماندهی و ارتباطات سیار بهره می گیریم.