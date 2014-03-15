باران راه ارتباطی 80 روستا در هرمزگان را قطع کرد/ قطعی آب و برق شهر زیارتعلی

غلامرضا نظرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارندگی شدید درشهرستان رودان که از بامداد جمعه 23 اسفندماه شروع شده، اظهارداشت: در بخش رودخانه تا ساعت 15 بعدازظهر 73 میلیمتر باران باریده که طغیان رودخانه ها را به دنبال داشته که این امر علاوه بر قطع راه ارتباطی 80 روستا به مرکز بخش، برق تمامی روستاها قطع شده بود که با تلاش نیروهای اداره برق بغیر از روستای مسافرآباد با 60 خانوار جمعیت، برق دیگر روستاها وصل شده است.

وی افزود: آب شرب شهر زیارتعلی و برخی روستاها بر اثر قطعی برق از صبح امروز قطع شده که مشکلات عدیده ای برای جمعیت 3500 نفری این شهررابه دنبال داشته است.

فرماندار رودان تصریح کرد: بعداز اتمام بارندگی و فروکش کردن سیل،کاربازگشایی راههای ارتباطی 80روستاها شروع خواهد شد و به علت شدت بارندگی و طغیان رودخانه ها، امکان انجام این کار در امروز میسر نبوده است.

نظرنژاد با اشاره به اینکه تا کنون هیچ گزارشی دال بر خسارت در بخش کشاورزی به این فرمانداری اعلام نشده، اظهارداشت: طغیان رودخانه آبنما در شهر رودان و برخی روستاهای بخش زیارتعلی خساراتی را به بخش کشاورزی این شهرستان وارده کرده که برآورد این خسارات در روزهای آتی انجام خواهد شد.

فرماندار رودان اضافه کرد: هیچ مشکلی در خصوص سیستم مخابرات و آنتن دهی در شهرستان وجود ندارد و تمام راههای اصلی باز و تردد در آنها جریان دارد.

وی گفت: هیچ روستایی در معرض سیل زدگی قرارندارد و فقط تعدادی از عشایر در بخش رودخانه درموردسیل زدگی اعلام کمک کرده بودند که جمعیت هلال احمر برای کمک به آنها اعزام شدند و الان هیچ مشکلی در مورد سیل زدگی وجود ندارد.



