سید محمد ناظم الشریعه در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص ارزیابی‌اش از لیگ برتر فوتسال که روز پنجشنبه هفته گذشته با قهرمانی تیم دبیری به اتمام رسید، اظهار کرد: در سال‌های گذشته تعداد تیم‌های مدعی قهرمانی محدودتر بود ولی امسال و بخصوص در دور رفت تعداد تیم‌هایی که برای قهرمانی خودشان را مدعی نشان دادند، بیشتر بود. این بزرگترین حُسن لیگ امسال بود.

وی افزود: در لیگ فوتسال تنها تیم بستن قهرمان را مشخص نمی‌کند. یکسری عوامل دیگر مثل حمایت باشگاه از نظر مالی هم بسیار موثر است. ضمن اینکه بزرگترین نقطه قوت تیم دبیری این بود که تیم باتجربه‌ای داشت.

سرمربی تیم شرکت ملی حفاری خاطرنشان کرد: البته فاکتور تعداد تیم‌های آذربایجانی در لیگ را هم نباید فراموش کرد. آذربایجان شرقی سه تیم در لیگ برتر دارد که این مسئله در قهرمانی دبیری موثر بود چون شش مسابقه این سه تیم در شهر تبریز برگزار شد و از این نظر دبیری مسافتی را برای برگزاری مسابقه به شهر دیگری نداشت.

ناظم الشریعه درباره عملکرد تیم شرکت حفاری هم تاکید کرد: حفاری یک باشگاه دولتی است و خیلی دنبال قهرمانی نیست. آنها در چندین رشته تیمداری می‌کنند و دنبال کار فرهنگی، پهلوانی و ارزشی هستند. از این رو ما هم تیم فوتسال را برای قهرمانی نبستیم و به یکسری بازیکن جوان میدان دادیم که امید آینده فوتسال هستند.

وی همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر وجود ناپاکی در لیگ فوتسال گفت: به شخصه چیزی در این خصوص ندیدم ولی امسال شرایط به مراتب بهتر از سال‌های قبل بود.

سرمربی ملی حفاری در پایان با تشکر از بازیکنان و عوامل این باشگاه به خاطر یک فصل تلاش، درباره احتمال انصراف باشگاه حفاری از تیمداری در فوتسال، تاکید کرد: من با حاجتی (مدیرعامل باشگاه) در اینباره صحبت کردم. وی به عنوان فردی که کار فرهنگی می‌کند از فدراسیون و کمیته فوتسال انتظار بیشتری دارد. حاجتی بیشتر از فدراسیون نگران است نه از بابت باشگاه و بازیکنان تیم.