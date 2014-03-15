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۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۱:۲۰

کاردان مجری نوروزی «سال نو مبارک» رادیو تهران شد

کاردان مجری نوروزی «سال نو مبارک» رادیو تهران شد

برنامه «سال نو مبارک» رادیو تهران به مناسبت سال تحویل از ساعت 17:30 تا 21:30 با اجرای داریوش کاردان و میرطاهر مظلومی از این شبکه رادیویی پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پخش ویژه برنامه‌های نوروزی شبکه رادیویی تهران از 28 اسفند ماه آغاز می‌شود و تا 15 فروردین سال 93 ادامه می‌یابد، به مناسبت این ایام ویژه برنامه‌های متعدد و شادی تدارک دیده شده است که می‌توان به برنامه «سال نو مبارک» اشاره کرد که به مناسبت سال تحویل از ساعت 17:30 تا 21:30 با اجرای داریوش کاردان و میرطاهر مظلومی پخش می‌شود.

«آواز قناری» در روز سال تحویل با اجرای مریم شیرزاد و ناصر طهماسب و با دعوت از دوبلورهای شاخص و پیشکسوتان دوبله از ساعت 15 روی آنتن می‌رود.

برنامه «دید و بازید» با معرفی آداب و رسوم نوروز نزد اقوام، ترغیب اقوام به پاسداشت سنت های ملی مطابق آئین قومی و وحدت ملی و انسجام ملی هر روز از ساعت 18 تقدیم شنوندگان می‌شود. مسابقه «کی میتونه اول بشه» هر روز از ساعت 9:30 با حضور اقشار خاص از جمله تاکسیرانان، آتش نشان‌ها، گروه امداد و اتوبوسرانان و... به همراه خانواده‌های آنها اجرا می‌شود.

برنامه «بهارانه» از ساعت 16 با حضور ویدا شهشهانی، عباس محبی، امیر پارسی و تورج نصر در قالب طنز ارائه می‌شود، «چکاوک» هر روز با موضوع‌های عفاف، انفاق، رعایت حقوق،گذشت، زیارت، قرآن، توبه و بازگشت به پاکی، دل نرجاندن، نیکی به پدر و مادر در دل برنامه ها روی آنتن می‌رود.

برنامه «ورزش93 » هر روز از ساعت 8 به صورت تخصصی هیئت‌های ورزشی استان تهران، فدراسیون‌های ورزشی مدال آور و برنامه‌های توسعه ورزش همگانی در سال 93 را بررسی می‌کند.

«هفت سین سلامت» برنامه‌ای شاد و مفرح است که هر روز با یک موضوع سلامتی از ساعت 9 با نگاهی طنز آمیز به موضوع سلامت اختصاص یافته است.

از دیگر برنامه‌ها «گردش در استان» است که از ساعت 15 با هدف ترویج مسافرت های کوتاه و کم هزینه و امکان پذیرایی مخاطبان استانی با محورهای موضوعی معرفی دیدنی های استان، معرفی عملکرد مسئولان شهرستانها، امکانات پذیرش و اسکان مسافران نوروزی همراه شنوندگان است.

«لبخند بهاری» از ساعت 6 و 30 دقیقه با هدف ترویج و گسترش نشاط ملی در جامعه مخاطبان و با محورهای موضوعی طراوت و تازگی روی آنتن می‌رود.

«ترنم»، «گلچین با طبیعت»، «آوای بهار»، «روز نو»، «چراغ لاله»، «کله قند»، «آوای نیمه شب»، «تهران در عید» و «نوروز در خانه» و... از دیگر برنامه هایی هستند که به مناسبت ایام نوروز تدارک دیده شده است.

کد مطلب 2256481

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