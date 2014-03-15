کاردان مجری نوروزی «سال نو مبارک» رادیو تهران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پخش ویژه برنامه‌های نوروزی شبکه رادیویی تهران از 28 اسفند ماه آغاز می‌شود و تا 15 فروردین سال 93 ادامه می‌یابد، به مناسبت این ایام ویژه برنامه‌های متعدد و شادی تدارک دیده شده است که می‌توان به برنامه «سال نو مبارک» اشاره کرد که به مناسبت سال تحویل از ساعت 17:30 تا 21:30 با اجرای داریوش کاردان و میرطاهر مظلومی پخش می‌شود.

«آواز قناری» در روز سال تحویل با اجرای مریم شیرزاد و ناصر طهماسب و با دعوت از دوبلورهای شاخص و پیشکسوتان دوبله از ساعت 15 روی آنتن می‌رود.

برنامه «دید و بازید» با معرفی آداب و رسوم نوروز نزد اقوام، ترغیب اقوام به پاسداشت سنت های ملی مطابق آئین قومی و وحدت ملی و انسجام ملی هر روز از ساعت 18 تقدیم شنوندگان می‌شود. مسابقه «کی میتونه اول بشه» هر روز از ساعت 9:30 با حضور اقشار خاص از جمله تاکسیرانان، آتش نشان‌ها، گروه امداد و اتوبوسرانان و... به همراه خانواده‌های آنها اجرا می‌شود.

برنامه «بهارانه» از ساعت 16 با حضور ویدا شهشهانی، عباس محبی، امیر پارسی و تورج نصر در قالب طنز ارائه می‌شود، «چکاوک» هر روز با موضوع‌های عفاف، انفاق، رعایت حقوق،گذشت، زیارت، قرآن، توبه و بازگشت به پاکی، دل نرجاندن، نیکی به پدر و مادر در دل برنامه ها روی آنتن می‌رود.

برنامه «ورزش93 » هر روز از ساعت 8 به صورت تخصصی هیئت‌های ورزشی استان تهران، فدراسیون‌های ورزشی مدال آور و برنامه‌های توسعه ورزش همگانی در سال 93 را بررسی می‌کند.

«هفت سین سلامت» برنامه‌ای شاد و مفرح است که هر روز با یک موضوع سلامتی از ساعت 9 با نگاهی طنز آمیز به موضوع سلامت اختصاص یافته است.

از دیگر برنامه‌ها «گردش در استان» است که از ساعت 15 با هدف ترویج مسافرت های کوتاه و کم هزینه و امکان پذیرایی مخاطبان استانی با محورهای موضوعی معرفی دیدنی های استان، معرفی عملکرد مسئولان شهرستانها، امکانات پذیرش و اسکان مسافران نوروزی همراه شنوندگان است.

«لبخند بهاری» از ساعت 6 و 30 دقیقه با هدف ترویج و گسترش نشاط ملی در جامعه مخاطبان و با محورهای موضوعی طراوت و تازگی روی آنتن می‌رود.

«ترنم»، «گلچین با طبیعت»، «آوای بهار»، «روز نو»، «چراغ لاله»، «کله قند»، «آوای نیمه شب»، «تهران در عید» و «نوروز در خانه» و... از دیگر برنامه هایی هستند که به مناسبت ایام نوروز تدارک دیده شده است.