نوروز مشاعره رضوی داریم/ شروع ضبط در حرم امام رضا(ع)

اسماعیل آذر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ویژه برنامه «مشاعره» که ویژه نوروز ۹۷ روی آنتن شبکه آموزش می رود، گفت: در نوروز امسال مشاعره رضوی را داریم که در صحن حرم امام رضا(ع) و با حمایت آستان قدس رضوی ضبط می شود.

وی با اشاره به اینکه این مسابقه با نام و یاد امام رضا(ع) مزین خواهد شد، ادامه داد: سال ها پیش یک بار دیگر چنین مشاعره ای برگزار شد که البته در استودیو بود و تفاوت بسیاری با مسابقه ای که نوروز امسال می خواهیم برگزار کنیم، دارد. این مشاعره در خود صحن حرم مطهر امام رضا (ع) برگزار می شود و به نوعی این اقدام برای اولین بار است که در برنامه «مشاعره» صورت می گیرد.

مجری «مشاعره» با اشاره به جزییات ویژه برنامه نوروزی توضیح داد: در یکی از آیتم های برنامه، بچه های هفت تا ۱۰ سال غزل های رضوی می خوانند و شرکت کنندگان درباره امام رضا(ع) و مفاهیم مرتبط مثل حرم، کبوتر، هشتمین و... شعرخوانی می کنند.

آذر اضافه کرد: شرکت کننده های این مسابقه از بین بیش از هزار نفر انتخاب شدند و از سراسر ایران هستند. این افراد شامل ۴۰ نفر می شوند و از میان آنها ۳۲ نفر از مشاعره کنندگان اصلی برنامه هستند که متون شعرهای خود را برای برنامه ارسال کرده اند و به شعر رضوی مسلط هستند.

مجری «مشاعره» درباره ضبط و پخش برنامه عنوان کرد: ما برنامه را از شنبه ۱۹ اسفند در صحن حرم مطهر امام رضا (ع) ضبط می کنیم که حدود ۱۰ روز طول می کشد و بعد از آن برنامه در ایام نوروز طی ۱۳ روز شب ها از شبکه آموزش روی آنتن می رود.

وی در پایان با اشاره به تاثیرگذاری برنامه «مشاعره» در علاقمند کردن مخاطبان به شعر و ادبیات اظهار کرد: سال های اولی که این برنامه روی آنتن می رفت وقتی فراخوان می دادیم ۲ هزار داوطلب داشتیم اما امروز هر بار که برای مشاعره فراخوان داده می شود حدود ۱۰۰ هزار نفر برای موضوعات کلی داوطلب داریم.