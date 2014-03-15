«امید» به کار خود پایان داد/ معرفی دو نمایش برای اجرای عمومی در تئاتر شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم پنجمین دوره جشنواره سراسری تئاتر امید عصر روز جمعه 23 اسفند ماه با حضور پیام دهکردی رییس و بنیان گذار جشنواره امید، افسانه ماهیان دبیر، علی مرادخانی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسین طاهری مدیرمرکز هنرهای نمایشی، رویا تیموریان، نادر برهانی مرند، محمد امیریاراحمدی، جلال تهرانی، مازیار تهرانی، رضا بهبودی، مهدی سلطانی، امیر اسمی، نگار اسکندرفر مدیر موسسه کارنامه، شهرام کرمی مدیر تالار هنر، اتابک نادری مدیر مجموعه تئاترشهر، وحید لک مدیر روابط عمومی تماشاخانه ایرانشهر، محد ساربان، یاسر خاسب و ... در تالار هنر برگزار شد.

در ابتدای این مراسم پس از پخش سوره حمد که پیام دهکردی سال ها پیش آن را خوانده است، و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران، پیام دهکردی مجری برنامه به صحنه آمد و گفت: طی گفتگویی هایی که با هیات داوران جشنواره مبنی بر وجه آموزشی این جشنواره داشتیم، تصمیم گرفته شد تا داوارن عزیز خودشان روی صحنه بیایند و در هر بخشی که لازم است نکاتی را به جوانان متذکر شوند.

دهکردی ضمن اشاره به عدم حمایت مالی از جشنواره امید عنوان کرد: اساسا وقتی نام جشنواره امید به زبان می آید، نام پیام دهکردی نیز در کنار آن می آید که این خطرناک است چون در این صورت همه فکر می کنند که پیام دهکردی می خواهد خودش را برسر زبان ها بیندازد. اما واقعا اینگونه نیست. امروز برای تاریخ تئاتر کشورمان روز مهمی است و من حرف های زیادی دارم.

وی اظهار کرد: سال های سال است که هنرمندان و نخبگان تئاتر از کارشکنی های مدیران و عدم اعتماد آن ها به هنرمندان گله مند هستند. جشنواره امید جشنواره ای خصوصی و مستقل است که با شعار حمایت آری، دخالت نه خود را به دوره پنجم رسانده است. ما بسیاری از هنرمندان را برای مراسم ها و اجراهای جشنواره امید دعوت کردیم اما چرا نمی آیند؟ این در صورتی است که وقتی من با استاد انتظامی راجع به جشنواره امید صحبت می کردم ایشان به پهنای صورت اشک می ریختند و می گفتند ای کاش من می توانستم در این جشنواره حضور داشته باشم.

دهکردی ادامه داد: حتی اگر قائل بر این باشیم که در بزنگاه کنونی این جریان یک جریان موقتی و گذرا است، باز هم باید همت کرد و آستین بالا زد نه برای پیام دهکردی بلکه برای تئاتر سرزمینمان. سال های طولانی از سانسورها رنج کشیدیم که چرا نمی توانیم مستقل عمل کنیم اکنون این اتفاق افتاده و مورد غفلت واقع می شود. وضعیت کنونی تئاتر ما حاصل یک غفلت همگانی است که سهم هنرمندان هم در این غفلت کم نیست.

رییس جشنواره سراسری تئاتر امید با اشاره به اقدامات بوروکراتیک معیوب بانک پاسارگاد متذکر شد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز هنرهای نمایشی از جشنواره امید متن نخواست اما جریان هایی مثل بانک پاسارگاد از این جشنواره متن می خواهد در نهایت هم پس از کش و قوس های فراوان می گوید که نمی تواند به جشنواره کمکی کند. در روزگاری که صدها هزار میلیارد پول به چپاول می رود ما به این فکر می کنیم که زیر ساخت فرهنگ کشور را جدی بگیریم اما دست خالی می مانیم. تئاتر مهم است، همچون سینما، موسیقی و ... پس باید بازنگری کنیم.

دهکردی تاکید کرد: همه چیز دارد از دست می رود. ما دیگر کسایی ها، جلیل شهنازها و سمندریان ها را نداریم. باید بستری فراهم شود تا این نخبه ها را تجدید کرد چراکه جامعه بی نخبه جامعه ای مرده است.

بازیگر نمایش «مرد بالشی» در بخش دیگری پس از پخش چند قطعه موسیقی از گروه جوان دانشجویی گفت: بلیت اختتامیه جشنواره امید را برای فروش گذاشتیم اما فقط شرکت کنندگان جشنواره بلیت تهیه کردند. دست تک تک این شرکت کنندگان را می بوسم که تنها حامیان امید هستند. برخی از گروه ها با من صحبت کردند که حتی از پس هزینه جابجایی دکور کارشان هم برنمی آیند که شرمندگی اش برای من باقی ماند. تا زمانی که تئاتر ذیل یک رفتار دولتمردانه باشد اوضاع بر همین منوال است.

پیام دهکردی ضمن یاد کردن از استادش حمید سمندریان تصریح کرد: جا دارد از چند نفری برای همراهیشان با جشنواره امید تشکر کنم. از شهرام کرمی که جانانه ما را یاری کردند ممنونم. از آقای خاتمی، آقای مجتبی طهمورث برای تجهیزات فیلمبرداری، هومن بهمنش عزیز، بزرگی چون دکتر علی رفیعی که با وجود اینکه در پیش تولید فیلم جدیدشان هستند، کسالت دارند و عازم سفرند باز با جان و دل ما را یاری کردند. تشکر می کنم از همراهی یار همیشگی ام مازیار تهرانی که بی دریغ در کنار جشنواره بودند و لوگوی جشنواره را ایشان طراحی کردند. از تیم برگزاری جشنواره امید که همه خروجی های دوره های پیشین جشنواره امید هستند سپاسگزارم.

در ادامه بعد از اجرای دیگری از گروه موسیقی، نوبت به بخش جوایز رسید و پیام دهکردی هدایا را اعلام کرد: جایزه نخست شامل لوح سپاس، تندیس جشنواره که طراحی اش را خودم انجام داده ام و یک ساعت مچی که محمد خاکپور فوتبالیست ارزشمند کشورمان به جشنواره هدیه داده اند و جایزه دوم و سوم جشنواره لوح سپاس و بسته فرهنگی نشر فرهنگ معاصر با مدیریت آقای موسایی است.

امیر اسمی به نمایندگی از داوران بخش طراحی پوستر به صحنه آمد و برگزیدگان این بخش را اعلام کرد.

رتبه سوم کیمیا کاظمی و نهال آغاز به خاطر طراحی پوستر نمایش جیغ

رتبه دوم افسانه پلویی به خاطر طراحی پوستر نمایش فرضیه صفر در توزیع نرمال ...

برگزیده محمد افشار به خاطر طراحی پوستر نمایش هی تاکسی! گردش کن به غرب

پس از پخش نماهنگی به کارگردانی شهریار حسینی و خزر علیدوست، پیام دهکردی ترانه مرغ سحر را خواند که مورد استقبال پر شور افراد حاضر در سالن قرار گرفت.

در بخش بعدی رویا تیموریان، محمد امیریاراحمدی و نادر برهانی مرند اعضای هیات داوران به صحنه آمدند و به جای بیانیه مرسوم تصمیم گرفتند در هر بخشی از جوایز نکات مربوط به آن بخش را به هنرمندان جوان گوشزد کنند.

برگزیدگان بخش موسیقی

رتبه دوم علی‌سینا رضانیا به خاطر ساخت موسیقی نمایشبیوهملت مکانیک

برگزیده پویا نوروزی به خاطر ساخت موسیقی نمایش آنچه میشنوی ساز کج کوک سکوت است

برگزیدگان بخش طراحی صحنه

رتبه سوم محمد اسماعیلی به خاطر طراحی صحنه نمایش فرضیه صفر در توزیع نرمال …

رتبه دوم لیلا رضامند پارسایی به خاطر طراحی صحنه نمایش ماه عسل

برگزیده فرزانه تفرشی به خاطر طراحی صحنه نمایشآنچه میشنوی ساز کج کوک سکوت است

رویا تیموریان پس از اهدا این جوایز به بخش طراحی لباس اشاره کرده و متذکر شد: قطعا تمامی بخش ها بر اندیشه یک اجرا موثر است اما متاسفانه در طراحی لباس آنچه که در چهارچوب اجرا باشد، وجود نداشت در نتیجه امیدوارم در سال های آینده توجه به این بخش به گونه ای جدی تر اتفاق بیفتد.

محمد امیریاراحمدی نیز در این راستا گفت: یک بخشی از افول در طراحی صحنه به حذف این مهم از فضاهای حرفه ای است. زمانی که طراحی صحنه از بخش حرفه ای تئاتر حذف می شود در فضاهای دانشجویی هم شاهد این تنزل خواهیم بود. این ها ناشی از نوعی بی توجهی است.

در ادامه طراحی نور نمایش های آنچه می شنوی ساز کج کوک سکوت است، پریشانی سوار بر باد تا بی کرانه ها، ماه عسل، فرضیه صفر در توزیع نرمال...، بیو هملت مکانیک و Haunted شایسته تقدیر دانسته شد که در همین راستا نادربرهانی مرند گفت: در بخش طراحی نور و لباس، آن نظام هارمونیک که در بخش زیبایی شناسی وجود دارد، در آثار دیده نشده یا اینکه در نظام اجرا قرار نداشته حتی گهگاه در تناقض با کلیت نمایش هم هست در نتیجه در این بخش نتوانستیم رتبه ای را اختصاص دهیم.

در ادامه برگزیدگان بخش بازیگری زن و مرد معرفی شدند.

برگزیدگان بخش بازیگر مرد

رتبه سوم محمد مسگری به خاطر بازی در دو نمایش پشه ها – دوازده

رتبه دوم هادی احمدی به خاطر بازی در دو نمایش ماجرای آقای پیتر سمیونچ – زمین‌های پشت باتلاق

برگزیده مجتبی پیرزاد به خاطر بازی در نمایش آنچه میشنوی ساز کج کوک سکوت است

برگزیدگان بخش بازیگری زن

رتبه سوم شادی شاه‌علی به خاطر بازی در نمایش جیغ و فائقه شلالوند به خاطر بازی در نمایش زیرزمین

رتبه دوم هنگامه کریمی به خاطر بازی در نمایش Haunted و زهرا بهروز منش به خاطر بازی در نمایش دوازده

برگزیده عارفه لک به خاطر بازی در نمایش پریشانی سوار بر باد تا بی کرانه‌ها

رویا تیموریان ضمن اشاره و تاکید بر وجه آموزشی جشنواره امید توضیح داد: نکات جزئی وجود دارد که لازم می دانم به کارگردان ها و بازیگران جوان منتقل کنم. این نکات جزئی است اما از همین جزئیات به اجرا می رسیم. در این چند روزی که ما نمایش را می دیدیم، هیچ گروهی صحنه نمایش اش را تی نکشیده بود، نمایشها شروع و پایان درستی نداشتند. زمانی که نور صحنه برای تغییرصحنه کم می شود کاراکتر همان کاراکتر است و نباید به خود آن شخص برگردد و تا نور آمد باز به نقش برسد. این ها چیزهای کوچکی است که باید یاد بگیرید اگر این صحنه را مقدس می دانید.

برگزیدگان بخش نمایشنامه

رتبه سوم رضا آشفته به خاطر نمایشنامه پریشانی سوار بر باد تا بی کرانه‌ها

رتبه دوم روزبه حسینی به خاطر نمایشنامه آنچه میشنوی ساز کج کوک سکوت است

برگزیده سیاوش حیدری به خاطر نمایشنامه Haunted

پس از اهدای جوایز نمایشنامه محمد امیریاراحمدی اذعان داشت: در اغلب نمایش ها آنچه که تعریف درستی ندارد موقعیت نمایشنامه است. به هرحال موقعیت نمایشنامه با یک بحران و ... شکل نمی گیرد بلکه محتویاتی دارد که باید رعایت شود. البته یک بخشی از این مشکلات را در شیوه آموزشی می بینم که به نظر می رسد آموزش ها کامل نیست در نتیجه نمایشنامه نویسان جوان از عدم فهم موقعیت نمایشی رنج می برند.

برگزیدگان بخش کارگردانی

رتبه سوم مسعود اسمعیلی به خاطر کارگردانی نمایش دوازده

رتبه دوم فرزانه تفرشی به خاطر کارگردانی نمایش آنچه میشنوی ساز کج کوک سکوت است

برگزیده سیاوش حیدری به خاطر کارگردانی نمایش Haunted

نادر برهانی مرند نیز در بخش کارگردانی بیان کرد: می خواهم به یک آسیب بزرگتر اشاره کنم که به آموزش های نصف و نیمه برخی موسسات آموزشی باز می گردد. احساسی که وجود دارد این است که کارگردان ها و نویسنده های مدرس در هنرجویان تکثیر می شوند و متاسفانه یک هنرمند ناقصی ارائه می شود که از استاد خود عبور نکرده است. ما ردپای خیلی از بزرگان را در کارهای جوانان حتی در میزانسن های آن ها هم می بینیم. خوب است که تجربیات منتقل شود اما گویا یا درست منتقل نمی شود یا گیرنده در دریافت آن ها خوب عمل نمی کند. در دانشگاه ها که متولی آموزش هستند هم این ماجرا به چشم می خورد اما به واسطه حضور چهار ساله در دانشگاه این موضوع تا اندازه ای رفع می شود اما در دوره های چندماهه آموزشگاه ها این ضعف برطرف نمی شود. به گمان باید نظارت جدی تری بر نحوه آموزش وجود داشته باشد.

در بخش پایانی این جشنواره حسین طاهری به صحنه آمد تا خبر خوشی را به شرکت کنندگان جشنواره امید دهد. طاهری در این باره اظهار کرد: اظهار داشت: به یاد دارم دوره ای را که رصد می کردند تا دانشجویان و فارغ التحصیلان و جوانان با استعداد را کشف کنند. تعبیر من این است که این جشنواره ها باید ایجاد شود و رصد کند تا جوانان مستعد را کشف کند. دوستانی که به جشنواره امید ملحق شده اند، کسانی هستند که عشقشان به تئاتر زیاد بوده اما جایی نداشته اند.

وی ادامه داد: دانشجویان دانشگاهی به هرحال فضایی دارند اما غیر دانشگاهی ها جایی نداشته اند. این زحمات پیام عزیز باعث شده اینها دیده شوند و همین دیده شدن ها به درخشش آن ها کمک می کند. علاقه مندم تا جشنواره های خصوصی وجود داشته باشد اما باید صحبت هایی انجام شود تا حاشیه ها و مشکلات آن را رفع کنیم.

وی در پایان صحبتهایش متذکر شد: این جشنواره نباید با خون دل خوردن های پیام دهکردی برگزار شود، بلکه مکانیزم های دیگر هم باید در این کار سهیم باشند. این حمایتها باید بیشتر از سمت ارگان های خصوصی مشارکت اتفاق بیفتد. معتقدم امید ارزشش بیشتر از جشنواره های پر زرق و برق دولتی است. با کمال افتخار باید بگویم که دو نمایش منتخب از جشنواره برای اجرای عمومی در سال آینده به تئاتر شهر که سمبل تئاتر کشور است معرفی می شوند.

در ادامه و در تکمیل صحبت های طاهری، پیام دهکردی عنوان کرد: هیات داوران دو نمایش آنچه می شنوی ساز کج کوک سکوت است و Haunted را برای اجرای عمومی به مجموعه تئاترشهر معرفی کردند.



