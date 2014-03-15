مرگبارترین تسلیحات موجود در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، دیلی تلگراف در گزارش خود می نویسد : گزارش منتشر شده از سوی "سازمان اقدام علیه خشونتهای مسلحانه" (AOAV) حکایت از آن دارد که اغلب کشته شدگان درگیریهای سوریه شهروندان این کشور هستند و پیشرفته ترین تسلیحات نیز در دستان تروریستهای حاضر در سوریه دیده می شود.

موشکهایی که به سادگی قابلیت شلیک از روی زمین را دارد، همانند گلوله های خمپاره و موشکهایی از این دست بیشترین قربانیان را از مردم سوریه گرفته است به طوری که 45 درصد از تلفات جنگ سوریه مربوط به این نوع مهمات است.

موشکها و بمبهایی که توسط هواپیما شلیک می شود نیز 21 درصد از کشته های جنگ سوریه را به خود اختصاص داده است. بر همین اساس مرگبارترین مهمات به کار رفته در جنگ سوریه به شرح زیر است :

- موشکهای سکر (Sakar rockets)

این راکتها ساخت مصر است. در حقیقت این راکت یا موشک یک نوع منحصر به فرد است چون نوعی بمب خوشه ای محسوب می شود که از روی زمین پرتاب می شود و زمانی که در هوا قرار دارد 100 بمب کوچک از داخل آن به بیرون پرتاب می شود و محیط گسترده ای را با این پرتابها پوشش می دهد.

- بمبهای ODAB 500 PM

این نوع بمبها توسط هواپیماها استفاده می شود . انفجار این بمب در سوریه گزارش شده و آمارها نشان می دهد که 28 درصد از تلفات بحران سوریه در نتیجه استفاده از این بمبها بوده است.

- موشکهای خمپاره از نوع M240

این نوع گلوله بزرگترین گلوله خمپاره در جهان محسوب می شود و وزن بسیار زیادی دارد. از این نوع مهمات برای اولین بار در سال 2012 میلادی استفاده شد.

به گزارش مهر، روزنامه دیلی تلگراف در ادامه با ترکیب این خبر با اخباری که در مورد حملات ارتش سوریه به مواضع تروریستها منتشر شده تلاش کرده تا دولت دمشق را را مسئول کشته شدن تعداد زیادی از شهروندان سوری در جریان بحران سه ساله این کشور معرفی کند.