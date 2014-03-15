نیاز آذربایجان غربی به راه اندازی 40 دستگاه دیالیز/ سالانه 12 درصد به تعداد بیماران افزوده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیامک صفاری بعد از ظهر شنبه در مراسم بهره برداری همزمان از ۹ دستگاه دیالیز در شهرستانهای ارومیه و خوی افزود: در حال حاضر به ۹۸۳ بیمار دیالیزی در ۱۹۴ تخت دیالیز خدمات درمانی ارائه شده که با توجه به شاخص کشوری ۱ دستگاه به ۴ بیمار و در آذربایجان غربی یک دستگاه به بیمار به یک دستگاه است به 40 دستگاه نیاز داریم تا به استانداردهای کشوری برسیم.

وی با اعلام اینکه هر سال ۱۲ در صد به بیماران دیالیزی آذربایجان غربی به دلیل عدم کنترل بیماران دیابتی و مصرف خود سرانه دارو و نیز عدم توجه مردم به سلامتی و کنترل فشار خون، افزوده می شود، از خیرین پیرانشهری که در احداث بخش دیالیز این شهرستان اقدام کرده تقدیر و عنوان کرد: در شهرستانهای پلدشت، ماکو و سلماس هم خیرین اعلام آمادگی کردند در احداث بخش دیالیز همکاری کنند.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی و بیماران خاص دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آذربایجان غربی خواستار افزایش تعداد تخت های بیمارستانی ویژه بیماران تالاسمی شد و با اشاره به وجود تخت های بیمارستانی ویژه بیماران تالاسمی، اعلام کرد: با توجه به شرایط و تعداد بیماران تالاسمی باید تعداد تخت های ویژه این بیماران افزایش یابد.

وی خواستار حمایت همه جانبه دستگاه های ذیربط از بیماران خاص به ویژه تالاسمی در استان شد و اضافه کرد: در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی استان اقداماتی از جمله آموزش و مشاوره در بدو ازدواج در جهت کنترل این بیماری صورت می گیرد.

محمد مرادی مسئول بخش دیالیز مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه نیز در این مراسم با اشاره به اینکه بیماران دیالیزی مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه از خدمات مطلوب بهره مند می شوند، با بیان اینکه با ۹ نفر پرسنل و در سه شیفت کاری به بیماران ارجمند خدمات ارائه می شود، افرود: 11 تخت دیالیز در این بخش فعال بود که با سه تخت جدید به ۱۴ تخت افزایش یافت که به ۳۸ بیمار سرپایی و ۱۵ الی ۲۰ بیمار حاد بستری روزانه خدمات درمانی ارائه می شود.

همزمان با سراسر کشور از 3 دستگاه دیالیز در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره)، 3 دستگاه در مرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی ارومیه و 3 دستگاه دیالیز در بیمارستان شهید مدنی خوی راه اندازی و آماده ارائه خدمات به بیماران شد، با این ۹ دستگاه تعداد دستگاههای همو دیالیز به ۱۹۴ دستگاه رسید.