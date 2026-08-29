خبرگزاری مهر، گروه استانها- مهدی بخشی سورکی- هفته ای که گذشت، روزهای متفاوت برای روستاهای بخش مرکزی قم رقم خورد، ایامی که مسیر توسعه از دل جادههای روستایی گذشت و در نقطهای که شاید در نگاه نخست تنها چند خانه و جمعیتی محدود را در خود جای داده باشد، مجموعهای از طرحهای آب، گاز، راه، آموزش، ارتباطات، بهداشت و عمران روستایی به بهرهبرداری رسید.
اینجا خیرآباد است، یکی از روستاهای کمجمعیت بخش مرکزی شهرستان قم که در هفته دولت، میزبان افتتاح مجموعهای از پروژههایی بود که هر کدام بخشی از نیازهای اساسی ساکنان روستا و مناطق پیرامونی را هدف قرار دادهاند.
آنچه در این روزها به بهانه هفته دولت به نمایش درآمد، تنها افتتاح چند پروژه عمرانی نبود، مجموعهای از اقدامات در کنار یکدیگر تصویری از توسعه زیرساختی روستاها ارائه میکرد، از شبکهای که آب را به خانهها میرساند و لولههای گاز که سوخت را به روستا میآورند تا جادهای که مسیر رفتوآمد را هموار میکند و فیبر نوری که روستا را به شبکه ارتباطی متصل میسازد.
آب، نخستین حلقه توسعه روستا
در سالهای گذشته، تأمین آب پایدار یکی از نیازهای مهم روستاهای بخش مرکزی قم بوده است نیازی که طی حدود دو سال اخیر با اجرای مجموعهای از طرحهای آبرسانی، اصلاح شبکه و توسعه زیرساختهای انتقال و توزیع آب، روند تازهای برای پاسخگویی به آن شکل گرفته است.
در جریان بهرهبرداری از پروژههای آبرسانی روستاهای بخش مرکزی قم همزمان با هفته دولت، بخشی از این اقدامات به بهرهبرداری رسید، پروژههایی که در مجموع، تأمین آب چندین روستا، افزایش ظرفیت ذخیرهسازی و تقویت شبکه انتقال و توزیع آب را دنبال کردهاند.
یکی از بخشهای مهم این طرحها، تأمین آب هفت روستای کاج، محمدآباد، صیدآباد، مشکآباد، علیآباد کورگل، باقرآباد و جعفرآباد است که برای این منظور یک حلقه چاه حفر و تجهیز شده است.
در بخش دیگری از پروژهها، آبرسانی به هفت روستای خیرآباد، فیضآباد، قوجهداغی، قاشقابلاغ، غلامبلاغی، چشمه پلنگی و شاهجرد دنبال شده است طرحی که برای اجرای آن ۴۰ هزار متر خط انتقال احداث شده و پنج مخزن با مجموع ظرفیت دو هزار و ۲۵۰ مترمکعب به مجموعه زیرساختهای آبرسانی این مناطق افزوده شده است.
در ادامه این زنجیره، دو ایستگاه پمپاژ نیز ایجاد و ۱۲ هزار متر شبکه توزیع آب اجرا شده است تا بخشهای مختلف شبکه آبرسانی این روستاها تقویت شود.
شبکه آب در روستاها بازسازی شد
در کنار ایجاد زیرساختهای جدید، بخشی از اقدامات به اصلاح شبکهها و خطوط انتقال موجود اختصاص داشته است، اقدامی که برای افزایش کارایی شبکه و بهبود وضعیت آبرسانی روستاها اهمیت دارد.
در روستاهای قمرود، مؤمنآباد، سراجه، دولتآباد آقا و نواران، در مجموع سه هزار متر اصلاح شبکه و چهار هزار و ۲۰۰ متر خط انتقال اجرا شده است.
این اقدامات را میتوان مکمل طرحهای توسعهای دانست؛ چرا که توسعه شبکه آبرسانی تنها به ایجاد منابع جدید محدود نمیشود و اصلاح و تقویت خطوط موجود نیز بخشی از فرآیند تأمین پایدار آب برای ساکنان مناطق روستایی است.
در مجموع، برای اجرای پروژههای آبرسانی بخش مرکزی قم بیش از یک هزار میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است و ارزش روز این طرحها بیش از دو هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برآورد میشود.
توسعه شبکه گازرسانی روستاهای قم
در کنار آب، شبکه گاز نیز توسعه یافت، پروژه گازرسانی به روستاهای خیرآباد و قوجهداغی با اجرای حدود هفت کیلومتر شبکهگذاری در اقطار ۱۶، ۶۳ و ۹۰ میلیمتر و نصب ۱۰۰ انشعاب، با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
قرار گرفتن آب و گاز در کنار سایر طرحهای عمرانی، نشان میدهد توسعه روستایی تنها با اجرای یک پروژه محقق نمیشود، بلکه مجموعهای از زیرساختها باید همزمان تقویت شوند تا امکان زندگی پایدار برای ساکنان فراهم شود.
وقتی راه روستا هموار میشود
بخش دیگری از پروژه ها به راههای روستایی اختصاص داشت، مسیرهایی که ارتباط روستاها با دیگر نقاط را برقرار میکنند و کیفیت تردد مردم به آنها وابسته است.
پروژههای راهداری در محورهای صفرآباد، کوهسفید، جنتآباد، تقاطع جاده حاج خلیل، جاده رحمتآباد، جاده قشلاق البرز و تقاطع جاده جنتآباد با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۵۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
در این پروژهها عملیات آسفالت اجرا شده است، اقدامی که در کنار سایر طرحهای زیرساختی، بخشی از نیاز ارتباطی مناطق روستایی را پاسخ میدهد.
همزمان، پروژههای بنیاد مسکن در روستاهای سراجه، مبارکآباد، کاج، ایلیخبلاغی، قمرود، ملکآباد، جنتآباد، قوجهداغی و ملکقلعه نیز شامل جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت معابر با اعتباری بالغ بر ۳۴۰ میلیارد ریال اجرا و افتتاح شد.
در روستاهای فاقد دهیاری نیز طرحهایی از جمله زیرسازی، جدولگذاری، آسفالت معابر و سنگفرش در قاشقابلاغ، زنبورک، شریفآباد و باقرآباد با اعتبار ۳۰ میلیارد ریال اجرا شده است.
این مجموعه اقدامات را میتوان در یک قاب مشترک دید، قابِ روستاهایی که توسعه معابر، ساماندهی مسیرها و بهسازی فضاهای عمومی آنها در حال تغییر دادن چهره زیرساختیشان است.
ایجاد فیبر نوری، روستا از مسیر ارتباطات جا نمیماند
در میان پروژههای افتتاح شده، فیبر نوری شاید متفاوتترین تصویر را از تغییر چهره روستا ارائه کند، زیرساختی که توسعه آن در روستاهای خیرآباد و قوجهداغی با اعتبار ۱۵ میلیارد ریال به پایان رسیده است.
فیبر نوری تنها یک پروژه ارتباطی نیست، در روایت توسعه روستا، این فناوری حلقه اتصال ساکنان به بخشی از خدمات و ظرفیتهای ارتباطی است.
دسترسی به این زیرساخت میتواند برای مشاغل خانگی روستایی در عرضه محصولات، برای دانشآموزان در فعالیتهای آموزشی و برای مجموعههای پژوهشی و فعالان این حوزه در انجام امور خود مورد استفاده قرار گیرد.
در واقع، در کنار آب، گاز و راه، اکنون ارتباطات نیز بخشی از زیرساختهای مورد نیاز زندگی روستایی است، زیرساختی که مرز میان سکونتگاههای شهری و روستایی را در حوزه دسترسی به فناوریهای ارتباطی کاهش میدهد.
افتتاح مدرسهای برای هفت دانشآموز
در گوشه دیگری از خیرآباد، پروژهای با مقیاسی متفاوت اما اهمیتی عمیقتر به چشم میآید، مدرسهای که برای هفت دانشآموز روستا احداث شده است.
این مدرسه با مشارکت خیرین و ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان و با اعتبار ۲۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید و قرار است دانشآموزان روستا از ابتدای مهرماه در فضای آموزشی جدید تحصیل کنند.
اهمیت این پروژه را میتوان در یک واقعیت ساده دید، حتی جمعیت محدود یک روستا نیز از چرخه ارائه خدمات آموزشی کنار گذاشته نشده است.
در کنار آن، خانه بهداشت روستای خیرآباد نیز با اجرای دانشگاه علوم پزشکی قم و اعتبار ۳۰ میلیارد ریال افتتاح شد تا دسترسی ساکنان به خدمات بهداشتی و درمانی تقویت شود.
این خانه بهداشت علاوه بر خیرآباد، روستاهای همجوار را نیز پوشش میدهد و برای ارائه خدمات به مردم منطقه مورد استفاده قرار میگیرد.
بخش دیگری از طرحهای افتتاح شده به پروژههای شاخص دهیاریها اختصاص داشت، طرحهایی که زیرسازی، آسفالت، جدولگذاری، پیادهروسازی، اصلاح و ساماندهی معابر، پایش تصویری و تجهیز پارکها را شامل میشود و برای اجرای آنها ۲۱۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.
در کنار این اقدامات، ۳۸۰ طرح بنیاد برکت با اعتباری بالغ بر ۶۸۰ میلیارد ریال و ۶۰ طرح در حوزه معاونت روستایی با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال نیز اجرا و به بهرهبرداری رسید که مجموع اعتبار اعلامشده برای این بخش ۷۹۰ میلیارد ریال عنوان شده است.
این ارقام وقتی در کنار پروژههای آب، گاز، راه، مدرسه، بهداشت و ارتباطات قرار میگیرند، تصویری گستردهتر از توسعه روستایی در بخش مرکزی قم به دست میدهند؛ توسعهای که از پروژههای بزرگ تا اقدامات به ظاهر کوچک اما اثرگذار در زندگی روزمره مردم را دربرمیگیرد.
روایت توسعه در بخش مرکزی قم البته به روستاها محدود نماند و شهر قنوات نیز در هفته دولت، شاهد بهرهبرداری از مجموعهای حدود ۳۰ طرح عمرانی، خدماتی و زیرساختی با مجموع اعتبار سه هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال بود.
از جمله این طرحها، پروژه بهسازی، بازسازی و آسفالت محوطه بیرونی امامزادگان طیب و طاهر بود که در زمینی به وسعت ۱۹ هزار مترمربع و با اعتبار ۱۸۰ میلیارد ریال اجرا شد.
همچنین مجموعهای از طرحهای شهری شامل جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت معابر، توسعه فناوری اطلاعات و هوشمندسازی شهری، راهاندازی سامانه پایش تصویری، سامانه ۱۳۷ و اپلیکیشن چشم شهروند، آزادسازی و توافقات مربوط به املاک واقع در مسیر اجرای طرحها و خرید ماشینآلات مورد نیاز شهرداری به بهرهبرداری رسید.
سالن هاجر نیز در همین مجموعه طرحها قرار داشت، فضایی با کاربری فرهنگی و ورزشی که برای استفاده بانوان و برگزاری برنامههای ورزشی، فرهنگی و فعالیتهای جمعی احداث شده است.
وقتی توسعه، جمعیت را به روستا برمیگرداند
در پس این مجموعه پروژهها، یک موضوع مهمتر نیز قرار دارد، مسئله جمعیت و ماندگاری مردم در روستاها.
در بخش مرکزی قم ۶۷ روستا وجود دارد که ۵۸ روستا دارای سکنه و ۹ روستا فاقد سکنه هستند و در میان روستاهای دارای سکنه نیز چهار روستا کمتر از ۲۰ خانوار دارند.
با این حال، روندهای جمعیتی بخش مرکزی تصویر متفاوتی را نشان میدهد. تعداد خانوارهای روستایی این بخش که در سرشماری سال ۱۳۹۵، چهار هزار و ۹۸۶ خانوار بوده، اکنون بر اساس برآوردهای ارائهشده به حدود هشت هزار و ۴۰۰ خانوار رسیده است.
جمعیت روستاهای بخش مرکزی نیز از ۱۷ هزار و ۶۳۹ نفر در سرشماری سال ۱۳۹۵ به بیش از ۳۰ هزار نفر بر اساس برآوردهای فعلی رسیده است.
این افزایش جمعیت در کنار توسعه زیرساختها، اهمیت پروژههای عمرانی را فراتر از یک عملیات اجرایی نشان میدهد، چراکه آب، گاز، راه، مدرسه، بهداشت و ارتباطات تنها خدماتی برای امروز نیستند، بلکه بخشی از بستر لازم برای ماندگاری جمعیت و بازگشت روستاییان به محل زندگی خود به شمار میروند.
حتی روستاهای کمجمعیت قم در مسیر توسعه
یکی از نکات قابل توجه در مجموعه طرحهای افتتاح شده، توجه به روستاهای کمجمعیت است، مناطقی که به دلیل تعداد پایین خانوار، در برخی موارد با محدودیتهای قانونی برای دریافت خدمات توسعهای مواجه هستند.
با وجود این، در چهار روستای خیرآباد، قوجهداغی، فیضآباد و قاشقابلاغ، پروژههای زیرساختی قابل توجهی اجرا شده است.
مجموع اعتبارات هزینهشده در پروژههای روستایی بخش مرکزی طی یک سال گذشته ۳۸۸ میلیارد تومان اعلام شده است و سهم قابل توجهی از این اقدامات به زیرساختهایی اختصاص یافته که مستقیماً با کیفیت زندگی مردم ارتباط دارد.
توسعه روستا از دل زیرساختها عبور میکند
اگر توسعه روستایی را مجموعهای از قطعات یک پازل بدانیم، پروژههای افتتاح شده در بخش مرکزی قم هر کدام بخشی از این تصویر را تکمیل میکنند؛ آب برای تأمین نیازهای اساسی، گاز برای ارتقای خدمات، راه برای دسترسی، مدرسه برای آموزش، خانه بهداشت برای سلامت، فیبر نوری برای ارتباطات و طرحهای عمرانی برای ساماندهی محیط زندگی.
مجموع این اقدامات با اعتبار سه هزار و ۸۸۵ میلیارد ریال در قالب ۱۰ طرح در روستاهای بخش مرکزی به بهرهبرداری رسیده است؛ پروژههایی که در کنار حدود ۳۰ طرح عمرانی، خدماتی و زیرساختی شهر قنوات با اعتبار سه هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال، حجم قابل توجهی از فعالیتهای توسعهای هفته دولت در این بخش را تشکیل میدهند.
تشریح اقدامات توسعهای صورت گرفته در مناطق روستایی شهرستان قم از زبان فرماندار
امیرعباس بقایی فرماندار شهرستان قم در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح اقدامات توسعهای صورت گرفته در مناطق روستایی شهرستان قم اظهار کرد: شهرستان قم دارای سه بخش مرکزی، سلفچگان و خلجستان است و روند اجرای طرحهای توسعهای در تمامی این مناطق طی یک سال گذشته بدون وقفه دنبال شده است.
وی با اشاره به افتتاح شماری از طرحهای عمرانی و زیرساختی در بخش مرکزی قم افزود: پروژههای روستایی به دلیل ویژگیهای جمعیتی و جغرافیایی مناطق، عمدتاً در مقیاسهای کوچک اجرا میشوند، اما مجموع این اقدامات نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی روستاییان و فراهم شدن زمینه ماندگاری و بازگشت جمعیت دارد.
فرماندار شهرستان قم بیان کرد: در بخش مرکزی شهرستان قم ۶۷ روستا وجود دارد که از این تعداد، ۵۸ روستا دارای سکنه و ۹ روستا فاقد جمعیت دائمی هستند.
وی ادامه داد: روستاهای فاقد سکنه در سالهای گذشته به دلیل مهاجرت ساکنان به روستاهای همجوار یا مرکز شهرستان خالی از جمعیت دائمی شدهاند، هرچند بافت روستاها همچنان حفظ شده و مالکان املاک برای سرکشی به املاک خود به این مناطق مراجعه میکنند.
بقایی با بیان اینکه توسعه زیرساختها میتواند زمینه بازگشت جمعیت به روستاها را فراهم کند افزود: یکی از مهمترین عوامل مؤثر در تحقق مهاجرت معکوس، افزایش سطح خدمات و ایجاد امکانات مناسب برای زندگی در مناطق روستایی است و برنامههای توسعهای شهرستان نیز با همین نگاه دنبال میشود.
جمعیت روستاهای بخش مرکزی قم افزایش یافته است
وی با اشاره به افزایش جمعیت روستاهای بخش مرکزی قم اظهار کرد: بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵، مجموع خانوارهای روستاهای این بخش چهار هزار و ۹۸۶ خانوار بود اما برآوردهای فعلی نشان میدهد این رقم به حدود هشت هزار و ۴۰۰ خانوار رسیده است.
فرماندار شهرستان قم افزود: جمعیت روستاهای بخش مرکزی نیز در سرشماری سال ۱۳۹۵، ۱۷ هزار و ۶۳۹ نفر ثبت شده بود که برآوردهای کنونی از افزایش این رقم به بیش از ۳۰ هزار نفر حکایت دارد.
وی این افزایش را نشانهای از تقویت روند بازگشت جمعیت به مناطق روستایی دانست و گفت: بخشی از این رشد جمعیتی ناشی از توسعه خدمات و فراهم شدن زیرساختهای لازم برای سکونت و فعالیت مردم در روستاها است.
بقایی با اشاره به ظرفیتهای جمعیتی شهر قنوات خاطرنشان کرد: قنوات در سالهای آینده ظرفیت رشد قابل توجهی دارد و پیشبینی میشود جمعیت این شهر در صورت تداوم روند توسعه و فراهم شدن زیرساختهای مورد نیاز، افزایش چشمگیری داشته باشد.
وی همچنین درباره وضعیت مدیریت روستاهای بخش مرکزی گفت: از میان ۵۸ روستای دارای سکنه، ۳۱ روستا دارای شورای اسلامی و ۲۶ روستا دارای دهیاری هستند و توسعه خدمات در مناطق روستایی صرفاً محدود به وجود ساختارهای اداری نیست.
توسعه روستاهای کمجمعیت قم متوقف نشده است
بقایی با تأکید بر توجه ویژه به روستاهای کمجمعیت قم اظهار کرد: در بخش مرکزی چهار روستا وجود دارد که مجموع خانوارهای آنها ۶۱ خانوار است و شامل روستاهای خیرآباد، کوچهداغی، فیضآباد و آشغالآباد میشوند.
وی افزود: طی یک سال گذشته در مجموع ۱۲۵ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای پروژههای زیرساختی در این چهار روستا هزینه شده است که نشاندهنده نگاه حمایتی مدیریت شهرستان به روستاهای کمجمعیت است.
فرماندار شهرستان قم ادامه داد: مجموع جمعیت این چهار روستا حدود ۱۸۵ نفر است و بخش قابل توجهی از اعتبارات عمرانی و زیرساختی برای بهبود شرایط زندگی ساکنان این مناطق اختصاص یافته است.
وی گفت: اگرچه در بسیاری از برنامههای اجرایی، تعداد خانوار یکی از شاخصهای ارائه خدمات محسوب میشود اما نگاه مدیریت شهرستان بر این است که نیازهای مردم در تمامی روستاها مورد توجه قرار گیرد.
بقایی افزود: فراهم شدن آب سالم، گاز، راه مناسب، ارتباطات و سایر زیرساختهای ضروری میتواند انگیزه ماندگاری جمعیت را افزایش داده و حتی شرایط بازگشت افرادی را که پیش از این از روستا مهاجرت کردهاند فراهم کند.
۳۸۸ میلیارد تومان در روستاهای بخش مرکزی قم هزینه شد
وی با اشاره به حجم اعتبارات اختصاص یافته به طرحهای روستایی بیان کرد: طی یک سال گذشته مجموع اعتبارات هزینه شده برای پروژههای روستایی بخش مرکزی قم به ۳۸۸ میلیارد تومان رسیده است.
فرماندار شهرستان قم با اشاره به نمونهای از پروژههای افتتاح شده افزود: طرح گازرسانی به روستاهای خیرآباد، کوچهداغی و فیضآباد از جمله پروژههایی بود که به بهرهبرداری رسید و برای اجرای آن بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
وی اظهار کرد: عملیات اجرایی این طرح از سال ۱۴۰۳ آغاز شد و پس از تکمیل مراحل اجرایی، زمینه بهرهمندی ساکنان این روستاها از شبکه گاز فراهم شده است.
بقایی ادامه داد: توسعه روستاها صرفاً به یک بخش خاص محدود نمیشود و پروژههای متنوعی در حوزههای راه، آب، گاز، برق، آموزش، بهداشت، ارتباطات و خدمات عمومی در مناطق روستایی در حال اجرا است.
وی افزود: جدولگذاری و ساماندهی معابر، سنگفرش، ایجاد مسیرهای جمعآوری آبهای سطحی، تجهیز فضاهای عمومی و پارکها و اجرای پروژههای راهسازی از جمله اقداماتی است که در روستاهای مختلف دنبال میشود.
زیرساختها زمینه ماندگاری روستاییان را فراهم میکند
بقایی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه راههای روستایی گفت: اجرای آسفالت و بهسازی مسیرهای ارتباطی روستاها از جمله برنامههای مهم دستگاههای اجرایی است و در برخی مناطق، مسیرهای خاکی در حال تبدیل شدن به راههای مناسب برای تردد مردم است.
وی افزود: تنوع پروژههای روستایی گسترده است و تلاش میشود متناسب با نیاز هر منطقه، طرحهای اولویتدار در دستور کار قرار گیرد.
فرماندار شهرستان قم با اشاره به اقدامات حوزه ارتباطات اظهار کرد: یکی از پروژههای مهم افتتاح شده در روستای خیرآباد، اتصال این منطقه به شبکه فیبر نوری بود که میتواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت ارتباطات ایفا کند.
وی ادامه داد: دسترسی به زیرساختهای ارتباطی نوین علاوه بر تسهیل ارتباطات عمومی، میتواند به فعالیت مشاغل خانگی، عرضه محصولات، امور آموزشی و فعالیتهای پژوهشی نیز کمک کند.
بقایی تصریح کرد: توسعه زیرساختهای ارتباطی در روستاها از جمله اقداماتی است که میتواند فاصله خدماتی میان مناطق شهری و روستایی را کاهش دهد و شرایط مناسبتری برای زندگی و فعالیت ساکنان فراهم کند.
مدرسه ناایمن در روستاهای استان قم وجود ندارد
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه آموزش گفت: در روستای خیرآباد یک مدرسه نوساز برای دانشآموزان این منطقه احداث شده و دانشآموزان این روستا از ابتدای مهرماه در فضای آموزشی جدید به تحصیل خواهند پرداخت.
فرماندار شهرستان قم افزود: این مدرسه برای هفت دانشآموز روستا احداث شده و اجرای چنین پروژههایی نشان میدهد که ارائه خدمات آموزشی در مناطق کمجمعیت نیز مورد توجه قرار دارد.
وی با اشاره به وضعیت مدارس روستایی استان قم اظهار کرد: خوشبختانه در حال حاضر مدرسه ناایمن در روستاهای استان وجود ندارد و مدارس روستایی از شرایط ایمن و استاندارد برخوردار هستند.
بقایی همچنین به توسعه خدمات بهداشتی در روستاها اشاره کرد و گفت: خانه بهداشت روستای عباسآباد با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسیده است.
وی ادامه داد: این مرکز علاوه بر ارائه خدمات به ساکنان روستای عباسآباد، روستاهای همجوار را نیز پوشش میدهد و دسترسی مردم مناطق روستایی به خدمات بهداشتی و درمانی را تسهیل میکند.
توسعه روستاها در همه حوزهها دنبال میشود
بقایی با تأکید بر اینکه توسعه روستایی یک فرآیند چندوجهی است اظهار کرد: در کنار اجرای طرحهای عمرانی، توجه به آموزش، بهداشت، ارتباطات، راه و سایر نیازهای عمومی مردم ضروری است و نمیتوان توسعه روستاها را صرفاً در اجرای یک پروژه خلاصه کرد.
وی افزود: خانههای بهداشت و مراکز خدمات سلامت در مناطق روستایی نقش مهمی در ارائه خدمات به مردم دارند و تلاش شده دسترسی روستاییان به این خدمات در مناطق مختلف فراهم باشد.
فرماندار شهرستان قم با اشاره به جایگاه استان در حوزه توسعه روستایی گفت: بر اساس آمار رسمی ارائه شده از سوی بنیاد مسکن، قم از نظر شاخصهای توسعهیافتگی روستاها در جایگاه نخست کشور قرار دارد.
وی بیان کرد: اقدامات انجام شده در روستاها شامل پروژههای مختلفی از جمله بهسازی معابر، ایجاد زیرساختهای عمومی، توسعه راهها، خدمات ارتباطی و سایر طرحهای مورد نیاز مردم است.
بقایی افزود: استمرار این روند میتواند علاوه بر افزایش کیفیت زندگی روستاییان، از مهاجرت جمعیت جلوگیری کرده و زمینه تقویت و پویایی سکونتگاههای روستایی را فراهم کند.
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