قشقاوی: عملکرد وزارت کشور در میدان، موفق و قابل تقدیر است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قشقاوی نماینده مجلس شورای اسلامی، در حاشیه نشست احزاب و فعالان سیاسی با رئیسجمهور، با اشاره به اهمیت و گستردگی وظایف این وزارتخانه اظهار کرد: وزارت کشور، قلب تپنده مدیریت اجرایی در حوزههای تأمین امنیت و ساماندهی ساختارهای استانی، شهرستانی، شهرداریها و بخشداریهاست.
وی با ابراز رضایت از عملکرد تیم مدیریتی وزارت کشور در دوره اخیر تصریح کرد: در بررسیهای مکرر در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، عملکرد آقای مؤمنی و معاونان ایشان بسیار موفق و درخشان ارزیابی شده است.
سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه افزود: بازخوردهای دریافتی از نهادهای مختلف، از جمله برادران عزیز در نیروهای مسلح، نشاندهنده حضور میدانی و تلاشهای خستگیناپذیر استانداران و فرمانداران است که جای تقدیر دارد. عملکرد میدانی این مدیران، گواه روشنی بر خدمترسانی صادقانه آنان در خط مقدم مدیریت کشور است.
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