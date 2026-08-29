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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۰۹

قشقاوی: عملکرد وزارت کشور در میدان، موفق و قابل تقدیر است

قشقاوی: عملکرد وزارت کشور در میدان، موفق و قابل تقدیر است

نماینده مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر جایگاه راهبردی وزارت کشور در تأمین امنیت و مدیریت اجرایی، عملکرد تیم مدیریتی این وزارتخانه و استانداران را موفق ارزیابی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قشقاوی نماینده مجلس شورای اسلامی، در حاشیه نشست احزاب و فعالان سیاسی با رئیس‌جمهور، با اشاره به اهمیت و گستردگی وظایف این وزارتخانه اظهار کرد: وزارت کشور، قلب تپنده مدیریت اجرایی در حوزه‌های تأمین امنیت و ساماندهی ساختارهای استانی، شهرستانی، شهرداری‌ها و بخشداری‌هاست.

وی با ابراز رضایت از عملکرد تیم مدیریتی وزارت کشور در دوره اخیر تصریح کرد: در بررسی‌های مکرر در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، عملکرد آقای مؤمنی و معاونان ایشان بسیار موفق و درخشان ارزیابی شده است.

سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه افزود: بازخوردهای دریافتی از نهادهای مختلف، از جمله برادران عزیز در نیروهای مسلح، نشان‌دهنده حضور میدانی و تلاش‌های خستگی‌ناپذیر استانداران و فرمانداران است که جای تقدیر دارد. عملکرد میدانی این مدیران، گواه روشنی بر خدمت‌رسانی صادقانه آنان در خط مقدم مدیریت کشور است.

کد مطلب 6931043
رامین عبداله شاهی

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