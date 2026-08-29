تثبیت جایگاه دومی تیم ملی بسکتبال با وجود شکست برابر نیوزیلند

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوم رقابت های بسکتبال انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ از روز پنجشنبه (۵ شهریور) با برگزاری دیدارهای نخست پنجره چهارم آغاز شد. در چارچوب این پنجره، تیم ملی بسکتبال روز جمعه در مانیل رو در روی نیوزیلند قرار گرفت و با وجود رقابت پایاپای با این تیم، بازی را با نتیجه ۹۳ به ۹۱ واگذار کرد.

این شکست اما تاثیری در جایگاه تیم ملی بسکتبال در گروه E نداشت. ملی پوشان کشورمان که مرحله نخست انتخابی جام جهانی را با صدرنشینی گروه C تمام کردند، در گروه E با احتساب نتایج ثبت شده در مرحله نخست، بعد از استرالیا و بالاتر از اردن در رده دوم قرار گرفتند. نیوزیلند هم جایگاه چهارم این گروه را به خود اختصاص داد.

در پایان روز نخست پنجره چهارم، نتایج به دست آمده اما تاثیری در رده بندی تیم ها در گروه E نداشته است طوریکه تیم ملی کشورمان با وجود واگذاری نتیجه دیدار برابر نیوزیلند، در رده دوم باقی ماند. تیم نیوزیلند هم با وجود کسب برتری نتوانست از رده چهارم بالاتر بیاید.

نتایج روز نخست پنجره چهارم انتخابی جام جهانی بسکتبال در گروه E و جدول رده بندی این گروه بعد از برگزاری این دیدارها به این شرح است:

* ایران ۹۱ - نیوزیلند ۹۳

* سوریه ۶۴ - استرالیا ۱۲۳

* اردن ۸۱ - فیلیپین ۸۲

پنجره چهارم انتخابی جام جهانی در گروه E روز یکشنبه (۸ شهریور) وارد روز دوم می شود. در این روز از مسابقات تیم ملی ایران به مصاف فیلیپین می رود. برنامه دیدارهای این روز به این شرح است:

یکشنبه ۶ شهریور

* ایران - فیلیپین

* نیوزیلند - سوریه

* استرالیا - اردن

مرحله دوم رقابت های انتخابی جام جهانی بسکتبال تا اسفند ادامه دارد. در این مرحله ۱۲ تیم در قالب دو گروه E وF با هم رقابت می کنند و در پایان ۷ تیم صاحب سهمیه جهانی می شوند. این سهمیه ها به ۳ تیم برتر هر یک از دو گروه و بهترین تیم چهارم میان آنها اختصاص پیدا می کند.