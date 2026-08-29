تام هنکس به جهان برزخی آمد؛ آبراهام لینکلن در میان ارواح استاپ موشنی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، در حالی که پیش از این گزارش شده بود تام هنکس قرار است در فیلم ترکیبی لایو اکشن/استاپ موشن «لینکلن در برزخ» ساخته دوک جانسون بازی کند، اکنون چند بازیگر دیگر در این فیلم به وی پیوستهاند.
تام هنکس قرار است در این فیلم که بر اساس رمان پرفروش نیویورک تایمز و برنده جایزه بوکر ۲۰۱۷ نوشته جورج ساندرز ساخته میشود، نقش آبراهام لینکلن، شانزدهمین رئیس جمهور آمریکا را بازی کند و حالا با معرفی دیگر بازیگران، روشن شد ویلم دفو، جاناتان بیلی و پیتر دینکلیج نیز به این پروژه پیوستهاند.
دفو نقش کشیش اورلی توماس را بازی خواهد کرد؛ کشیشی که در انتظار بهشت میمیرد اما چیز دیگری پیدا میکند. بیلی در نقش راجر بوینز، مرد جوانی صداپیشگی میکند که به دلیل دلشکستگی خودکشی میکند و بلافاصله پشیمان میشود. دینکلیج در نقش هانس ولمن، روحی که آرزوی دیدار دوباره با همسر بسیار جوانترش را دارد، صداپیشگی میکند.
بازی هنکس در برابر شخصیتهایی که بیشترشان شکل گرفته به شیوه استاپ موشن هستند، اجرای زنده خواهد بود.
تولید این فیلم قرار است سال آینده در لندن شروع شود و فیلم برمبنای فیلمنامهای ساخته میشود که خود ساندرز آن را بر مبنای رمانش مینویسد.
در «لینکلن در برزخ» انیمیشن استاپ موشن و بازی زنده با هم ترکیب میشود تا دورهای به شدت شخصی از زندگی لینکلن تصویر شود. او در این دوره باید با غم از دست دادن پسر ۱۱ سالهاش کنار بیاید و داستان توسط مجموعهای از چهرههای زنده و مرده، تاریخی و خیالی روایت میشود.
جانسون که پیش از این فیلم «آنومالیسا» را کارگردانی کرده بود، به عنوان کارگردان معرفی شده است. وی تنها ۲ فیلم کارگردانی کرده که یکی از آنها «آنومالیسا» است که او با چارلی کافمن کارگردانی آن را بر عهده داشت. فیلم دیگر او «بازیگر»، سال پیش پس از تأخیرهای مکرر، نمایش کوتاه در سینماها داشت و نقدهای متفاوتی گرفت.
دفو که ۴ بار نامزد جایزه اسکار شده در کارنامهاش فیلمهای انیمیشن «در جستجوی نمو»، «آقای فاکس شگفتانگیز» و «پسر و حواصیل» و همچنین «در دروازه ابدیت»، «پروژه فلوریدا»، «سایه خونآشام» و فیلم برنده جایزه اسکار «جوخه» را دارد.
بیلی جوایز لارنس الیویه و جایزه منتقدان تلویزیون و همچنین نامزدی برای جوایز امی ساعات پربیننده و ۴ جایزه از جوایز انجمن بازیگران را در کارنامه دارد و بازیگر سریال موفق «بریجرتون» نتفلیکس بود.
از جمله آثار دینکلیج، برنده چهار جایزه امی، «بازی تاج و تخت»، «پیکسلها» و «سیرانو» است.
از فیلمهای اخیر هنکس «گریهوند»، «اخبار جهان»، «فینچ»، «الویس»، «مردی به نام اتو»، «شهر سیارکی» و «اینجا» بودهاند. او قرار است تولید فیلم «بازگشتکننده» به کارگردانی ماریل هلر را در ماه سپتامبر آغاز کند و به احتمال «لینکلن در برزخ» پس از آن ساخته خواهد شد.
باید گفت فقط یک لینکلن سینمایی وجود دارد که با بازی درخشان دنیل دی-لوئیس در فیلم استیون اسپیلبرگ محصول ۲۰۱۲ ارائه شد. دومین نقشآفرینی قابل توجه بازی هنری فوندا در فیلم «آقای لینکلن جوان» محصول ۱۹۳۹ جان فورد است که داستان رئیسجمهور آینده را در سالهای اولیهاش به عنوان یک وکیل اهل ایلینوی تصویر میکرد.
نظر شما