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۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۷:۱۸

در غیاب موسوی و زرینی؛

40 بازیکن به تیم‌های ملی الف و ب والیبال دعوت شدند

40 بازیکن به تیم‌های ملی الف و ب والیبال دعوت شدند

چهل بازیکن به تیم‌های ملی والیبال الف و ب ایران دعوت شدند تا تمرینات آماده‌سازی خود را از روز دهم فروردین ماه سال آینده آغاز کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون والیبال، سرپرست تیم ملی والیبال ایران با بیان اینکه اردوی تیم‌های ملی الف و ب ایران از دهم فروردین ماه سال آینده آغاز می‌شود، گفت: 40 بازیکن برتر والیبال ایران به این اردو دعوت شدند تا تمرینات خود را در دو گروه الف و ب آغاز کنند.

اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم‌های ملی الف وب به قرار زیر است:
تیم ملی الف:
* پاسور: سعید معروف، مهدی مهدوی، محمد طاهر وادی
* سرعتی: عادل غلامی، آرمین تشکری، سامان فائزی و سعید مصطفی وند
* دریافت کننده: فرهاد قائمی، مجتبی میرزاجانپور، رحمان داوودی، علیرضا مباشری و میلاد عبادی پور
* پشت خط زن: شهرام محمودی، امیر غفور، فرهاد پیروت پور و رضا قرا
* لیبرو: فرهاد ظریف، ناصر رحیمی پناه و مهدی مرندی

تیم ملی ب:
* پاسور: بهزاد حیدرشاهی، فرهاد سال افزون و رسول نجفی
* سرعتی: مصطفی شریفات، سجاد دهنوی، محمد فتحعلی، عابدینی، علی رشیدی، مسعود غلامی
* دریافت کننده: علیرضا نصر اصفهانی، سید جواد معنوی نژاد، سعید جواهری توانا، حامد تارودی، سعید شیرود، مجتبی قلی زاده
* پشت خط زن: جواد حسین آبادی، رضا صفایی و امین علوی
* لیبرو: مجتبی یوسفی، عبدالرضا علیزاده و ابوالفضل قلی‌پور

نکته جالب در خصوص لیست جدید تیم ملی والیبال به غیبت حمزه زرینی و محمد موسوی عراقی باز می‌گردد. در این بین موسوی عراقی به خاطر بی انضباطی تا اطلاع ثانوی از حضور در تمامی میادین ورزشی محروم است.

کد مطلب 2256931

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