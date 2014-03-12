به گزارش خبرنگار مهر، امیر خوش خبر ضمن بیان مطلب فوق افزود: فدراسیون والیبال استرالیا از ایران درخواست میزبانی برای سه بازی تدارکاتی و دوستانه کرده است که مسئولان فدراسیون والیبال با این درخواست موافقت کردند. بر این اساس تیم ملی والیبال استرالیا اردیبهشت ماه به تهران خواهد آمد و سه بازی با تیم های ملی الف و ب ایران برگزار خواهد کرد.

سرپرست تیم ملی والیبال ایران با بیان اینکه اردوی تیم های ملی الف و ب ایران از دهم فروردین ماه سال آینده آغاز می شود، گفت: 30 بازیکن منتخب در این مرحله به اردو دعوت می‌شوند که تمرینات خود را در دو گروه الف و ب آغاز می‌کنند و در پایان هر مرحله از اردو تعدادی حذف و در مرحله بعد تعدادی اضافه می‌شوند. بدین ترتیب بر اساس سیاست تدوین شده، سعی خواهیم کرد که از کلیه بازیکنانی که درخششش خوبی در لیگ برتر داشته اند، استفاده و آنها را تست کنیم.

وی در باره دیگر دیدارهای تدارکاتی تیم ملی والیبال ایران گفت: پس از اردوی مشترک با استرالیا تیم ملی والیبال ایران راهی بلغارستان می‌شود و سپس از آن کشور به صربستان خواهد رفت. ملی‌پوشان در این کشورها چند بازی تدارکاتی و دوستانه برگزار می‌کنند تا آماده حضور در لیگ جهانی والیبال شوند.