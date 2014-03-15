حاج محمد کاوه به دیار بافی شتاقت

به گزارش خبرنگار مهر، حاج محمد کاوه پدر سرلشگر شهید محمود کاوه عصر امروز و همزمان با سالروز شهادت بانوی دو عالم به فرزند شهیدش پیوست.

این خبر حاکی است، وی که به زادگاه خود در روستای بیهود شهرستان قاین سفرکرده بود بر اثر ایست قلبی در سن 85 سالگی دعوت حق را لبیگ گفت.

پیکر مطهر حاج محمد کاوه فردا پس از تشیع در زادگاهش شهرستان قاین برای مراسم خاکسپاری به مشهد منتقل می شود.

"شهيد محمود كاوه" که خود را فرزند کردستان می دانست و آوازه شجاعتش ضد انقلاب را از خاك اين خطه فراري داد فرمانده اي از تبار خراسان بود که شخصيت و خصوصيات اخلاقي و رفتاري اش در برگ برگ تاريخ دفاع مقدس مي درخشد.

سردار شهید محمود کاوه در 11 شهریور 1365 در عملیات کربلای 2 در قله 2519 متری حاج عمران به درجه رفیع شهادت نائل آمد.