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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۳۵

دربی زنان استقلال و پرسپولیس بدون تماشاگر شد؟

دربی زنان استقلال و پرسپولیس بدون تماشاگر شد؟

نخستین دربی تاریخ فوتبال زنان ایران در حالی فردا برگزار می‌شود که احتمال دارد این دیدار بدون حضور تماشاگران برگزار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که قرار است نخستین دربی تاریخ فوتبال زنان ایران میان استقلال و پرسپولیس فردا (چهارشنبه ۶ آبان) از ساعت ۱۵ برگزار شود وضعیت حضور تماشاگران در ورزشگاه همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. موضوعی که با وجود انجام بلیت‌فروشی هنوز تکلیف نهایی آن مشخص نشده است.

برگزاری این مسابقه تاریخی در شرایطی با ابهام همراه شده که پیش از این امکان تهیه بلیت برای تماشای آن فراهم شده بود اما هنوز تصمیم قطعی درباره حضور تماشاگران زن در ورزشگاه اعلام نشده است. به این ترتیب احتمال دارد علاقه‌مندان با وجود تهیه بلیت نتوانند این دیدار را از نزدیک تماشا کنند.

ابهام درباره شرایط میزبانی تنها مسئله پیش از این مسابقه نیست و محل برگزاری آن نیز تغییر کرده است. این دیدار ابتدا قرار بود در ورزشگاه شهید کاظمی برگزار شود اما در نهایت ورزشگاه شهرقدس به‌عنوان محل میزبانی انتخاب شد.

از سوی دیگر تیم داوری این مسابقه نیز با تغییراتی مواجه شده است. با وجود اعلام قبلی اسامی داوران سفر برخی از اعضای تیم داوری برای حضور در یک رویداد بین‌المللی تغییراتی را در ترکیب داوران این دیدار به دنبال داشته است.

به این ترتیب نخستین دربی فوتبال زنان استقلال و پرسپولیس در حالی فردا ساعت ۱۵ برگزار می‌شود که تغییر محل مسابقه، تغییرات در تیم داوری و نامشخص بودن وضعیت حضور تماشاگران از جمله مسائل مطرح‌شده در آستانه این دیدار تاریخی است.

کد مطلب 6991606

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